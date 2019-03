Els lectors de Regió7 atorguen el premi Estrella al Grup Horitzó i l'Estrellat a Adif

Els lectors de Regió7, a través dels seus vots, han decidit que aquest 2019 el premi Estrella serà per al Grup Horitzó del Berguedà i l'Estrellat per a Adif. Els dos guardons, juntament amb la resta de Premis Regió7 -que distingeixen anualment persones i col·lectius per la seva contribució social- s'entregaran en el marc de la gala del 40è aniversari del diari, el 2 d'abril, al teatre Kursaal de Manresa.

La votació va arrencar el 14 de març passat i es va tancar aquest dimecres a la mitjanit, sumant 8.437 vots entre totes les candidatures. Especialment viva ha estat la votació pel premi Estrella, on s'ha viscut una lluita igualada entre el Grup Horitzó i Pades Bages, decantada en els últims dies a favor de l'entitat berguedana. Grup Horitzó ha obtingut finalment el 57,25 % dels vots; Pades Bages s'ha quedat amb el 41,47 %; i el tercer candidat, l'esportista ceretà Kilian Jornet, n'ha reunit l'1,29%.

30 anys treballant per a la integració de les persones amb discapacitats físiques i mentals



El Grup Horitzó del Berguedà és una entitat amb més de 30 anys d'història que treballa per la promoció i la integració laboral de les persones amb problemes derivats de malalties mentals així com també de les persones amb risc d'exclusió social.

Les seves principals línies de treball són el reciclatge de roba de segona mà, la recollida de mobles de gran volum per al Consell Comarcal del Berguedà o l'elaboració de figures de la Patum entre un ampli ventall de productes que comercialitzen a la Botiga de la Manela.

Actualment estan enllestint un nou projecte perquè la Generalitat els reconegui com a Centre Especial de Treball, fet que els permetria augmentar el nombre de persones a qui donen feina. Enguany també duen a terme un programa de formació adreçat a periodistes per lluitar contra l'estigma en la salut mental.

Adif, la responsable del mal estat de la línia R4



Quan al premi Estrellat, entre els lectors hi ha hagut un ampli consens per entregar el guardó d'enguany a Adif. L'empresa, que gestiona la infrastructura ferroviària a Catalunya, és la màxima responsable de l'estat actual de la línia R4 de Renfe, que ha patit dos accidents mortals en pocs mesos de diferència. Les vies no disposen de mecanismes moderns de seguretat -que haurien pogut impedir que un tren circulés en direcció contrària com en l'accident del febrer a Castellgalí- ni els talussos eviten esllavissades periòdiques -com en l'accident de Vacarisses del novembre del 2018.

Adif ha obtingut el 72,04 % dels vots. Darrere seu han quedat l'Abadia de Montserrat, afectada pels darrers casos d'abusos sexuals (24,05% dels vots) i PTB, el projecte que havia d'impulsar l'economia del Bages i que ha acabat punxant (3,91 % dels vots).