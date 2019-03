Aquestes són sis de les novel·les més llargues de la literatura

Les sis obres aquí recollides prometen una immersió literària duradora, i no és per menys, perquè són algunes de les novel·les més llargues mai escrites. La majoria d'elles no van ser publicades ni en aquest segle ni en l'anterior, potser a causa de l'època de la demanda de la immediatesa i del resum en què vivim.



'The Blah Story' de Nigel Tomm

La novel·la abstracta de 'The Blah Story' va començar a publicar-se l'any 2007 i la xifra de les seves pàgines impacta: 17.868. La crítica literària, però, no sap si considerar-la una novel·la real, perquè consisteix en una repetició de la paraula "blah" intercalada amb partícules gramaticals.



'Artamène o el Gran Ciro', de Madeleine / Georges de Scudéry

La portada de la novel·la atribueix l'autoria del llibre al francès Georges de Scudéry, encara que en diverses ocasions s'ha dit que qui realment ho va escriure va ser la seva germana Madeleine. L'obra, que es va publicar entre 1649 i 1653, té 13.095 pàgines.



'Gordana', de Marija Juric Zagorka

La primera periodista croata, morta el 1957, va escriure una novel·la de 8.768 pàgines que narra els esdeveniments que van seguir a la batalla de Mohács. L'obra encara no s'ha traduït a l'espanyol, al català ni tampoc a l'anglès.



'Los hombres de buena voluntad', de Jules Romains

Amb 7.892 pàgines, la novel·la de gènere èpic de l'escriptor francès Romains es posiciona com una de les més llargues de la literatura universal. Es va publicar en res menys que set volums entre 1932 i 1946.



'A la recerca del temps perdut', de Marcel Proust

Les tres últimes parts d'aquesta novel·la es van publicar quan Proust ja havia mort, però les set que són fan en total 3.031 pàgines. Catorze anys va trigar a publicar íntegrament 'À la recherche du temps perdu' (1913-1927), ara obra cabdal de la literatura, que al principi no va cridar l'atenció de les editorials.



'Els miserables', de Victor Hugo

Victor Hugo no només va escriure una de les obres literàries més rellevants del segle XIX, sinó que també una de les més extenses. Els cinc volums de 'Els miserables' (1862) sumen 1.090 pàgines en total.