Unanimitat política per definir els usos i el projecte de l´Anònima en el proper mandat

Jordi Jet Serra, en representació de l'organització del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, ha intervingut avui al ple municipal de Manresa per reclamar la conversió de l'Anònima en una "fàbrica de creació per a la cultura transformadora» i demanar un compromís dels diferents grups polítics perquè incloguin en els seus programes electorals la proposta. La moció s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics.

L'acord preveu recollir la proposta liderada per l'organització del FABA i la comunitat que li dona suport de convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora i reconèixer-ne l'aportació per a solucionar les necessitats en els camps de les arts i la creació existents a la ciutat. Així mateix, l'acord també preveu definir l'ús i el projecte de l'Anònima, a través d'un procés participatiu en el proper mandat, valorant la proposta del FABA.

En el debat, la regidora de Cultura, Anna Crespo, ha explicat que a l'Anònima ja fa uns anys que es fan petites actuacions sense un pla d'usos i que hi ha altres propostes a banda de la presentada pel FABA. Serra ha argumentat que s'està bastint un projecte des del risc conceptual i que la creació complementarà altres espais d'exhibició alimentant-los: "és un primer pas per generar un projecte més concret sobre què és una fàbrica de creació construïda sobre el buit". I que la raó de la proposta respon al fet que a Manresa la vessant d'exhibició està ben coberta però no la de la creació. Per a la regidora s'ha d'estudiar quin encaix pot tenir el projecte perquè sigui possible.