Cantaxics porta el Patufet al Big Bang

I si el Patufet en comptes de caure a la panxa d'un bou caigués en un forat negre i això provoqués un Big Bang i aparegués tot l'univers? Aquesta és la història que planteja l'onzena cantata organitzada per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) i que demà aplegarà un miler d'alumnes de les escoles de música de la Catalunya Central d'entre 3 a 8 anys a la Sala Gran del Kursaal. Enguany hi participaran vint centres i el certamen arriba amb una novetat que per a Rut Matamala, coordinadora del Cantaxics i membre de l'ACEM, «és una alegria i alhora una tristesa. Aquest any les escoles de la zona d'Osona, que tradicionalment havien vingut a la cantata, no hi seran perquè l'ACEM ha creat una zona nova». Així, el Cantaxics s'estrenarà demà al Kursaal i el 7 d'abril es farà al Teatre de l'Atlàntida de Vic, amb uns 350 alumnes. Com explicava Matamala, «ens hem fet més grans, hem perdut escoles, però pel camí n'hem guanyat d'altres, com Balsareny i Artés. L'expectativa és de creixement i l'important és que ens hem anat estabilitzant».

Patuflash és el títol del conte que es representarà en aquesta edició de Cantaxics, de la qual es faran tres sessions. Una història original i galàctica escrita per Manel Justícia i amb música de David Martell. «Quan ens vam plantejar la proposta d'aquest any vam dir-nos, i si fem una cosa divertida? Juguem una miqueta?», explica Justícia. «En edicions anteriors els contes tenien més missatge, i vam pensar que aquest cop desprengués un caire més festiu». La història es remunta al Big Bang, versionant un conte tradicional català com és el Patufet. Una història d'amistat. «En cap moment hem dit als nens que era el Patufet, però alguns ho han anat descobrint».

Al conte, acompanyen al Patuflash el robot Ruc i un personatge invisible, el Nyiyn. Però, com serà aquest ésser misteriós? S'ha demanat a tots els nens i nenes que fan la cantata que se l'imaginin i demà es podran veure tots els dibuixos projectats. «Un dels aspectes que es volia treballar en aquesta cantata és precisament la imaginació», diu Manel Justícia. La posada en escena es farà amb els personatges protagonistes del conte de carn i ossos, però un serà un titella i l'altre, un ninot fet expressament per a l'ocasió.

Quant a la música, per a David Martell «més que una cantata és una banda sonora. Hem intentat que la música i el text vagin molt junts. Pràcticament durant tota la cantata, a part de les cançons, sempre hi ha intervencions musicals. És com veure una pel·lícula amb una banda sonora entremig». Són set cançons de diferents estils on predominen els sons electrònics i les interpretaran cinc músics en directe. «Hi ha una cançó per cada estil de nen», resumeix Matamala.

Com ja és habitual, la cantata arriba amb el llibre i el CD del conte. Les il·lustracions han estat a càrrec de Manel Justícia. La publicació, editada per Zenobita, es podrà adquirir demà al Kursaal però també en els punts de venda habituals i per Internet. Aquest any, a més, Cantaxics passarà a formar part del Servei Educatiu promogut pel Kursaal per portar-lo a les escoles de primària, amb els nens i nenes de primer i segon. Una proposta molt ben rebuda per Rut Matamala: «Aquests petits reconeixements són el que donen ales per anar tirant endavant. És fantàstic veure que les cantates es van escampant pel territori. Hem mantingut la marca i serà Cantaxics a les escoles».