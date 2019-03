Jordi Pesarrodona explica amb humor les tribulacions per posar-se un nas vermell

El 20 de setembre del 2017, sense esperar-s'ho, la seva popularitat va pujar com l'escuma per un sol gest: posar-se un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil davant d'una de les conselleries escorcollades, la de Governació. La imatge s'ha convertit en una icona del procés independentista. I ara, Jordi Pesarrodona, comediant, pallasso i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, s'ha decidit a explicar, amb humor, els fets viscuts arran d'aquest gest en l'espectacle Per nassos!, acompanyat per la companyia Komiko Klun, formada pel músic artesenc Josep Noguera, la ballarina Carme Fernández, de Sant Joan, la cantant Laura Pastor, de Pallejà, i el lutier Ramon Elias, de Tàrrega. Tots plegats s'han conegut arran de les mobilitzacions de Música per la Llibertat a la presó de Lledoners.

L'estrena de Per nassos! es farà avui (20 h) a Cal Sitges d'Artés (5 euros). I ja hi ha dates per portar l'espectacle a Oló (6 abril), Avinyó (14 abril), Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona (3 maig), Sant Feliu Sasserra (4 maig) i Cabrianes (9 juny). També s'està buscant data per actuar a Sant Joan, perquè la intenció és portar-lo «arreu per demostrar que som un poble que sabem riure'ns de nosaltres mateixos i que ho fem amb molt respecte cap a tothom, però sense deixar de denunciar uns fets claríssims. La conclusió és que l'únic que es demana és democràcia». «És claríssim que és un espectacle de part, però no es demana la independència, no es discrimina ningú», assegura el pallasso, que donarà la seva part del que es recapti a la caixa de solidaritat amb els presos i exiliats.

«Arran de la protesta simbòlica, que em va canviar del tot la vida, tant per coses bones com per dolentes, la gent em demanava com vivia la repressió i jo hi posava un toc d'humor. Llavors em van dir que per què no en feia un monòleg, una cosa que no m'havia plantejat...», i a partir d'aquesta petició, que es va anar reiterant, va néixer Per nassos!, un muntatge multidiciplinari que explica els fets en retrospectiva: com Pesar-rodona va passar de ser una persona anònima, dedicada al somni de fer teatre de carrer (va ser fundador de Gog i Magog i impulsor de la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada), a ser reconeguda arreu. Per nassos! també fa incidència en els fets de l'1 d'octubre, quan Pesarrodona va ser colpejat per agents de la Policia Nacional a l'escola Joncadella. I tot plegat es barreja amb cançons com Serem delinqüents, que li va dedicar el grup manresà El Fugitiu; i País Petit, de Lluís Llach; i una coreografia «amb tot el que va passar en l'inici de l''A por ellos'».