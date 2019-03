L'art de fer aparèixer somriures màgics

L'humor i la màgia van fusionar-se al teatre Conservatori de Manresa amb l'espectacle On en caben dos n'hi caben tres, interpretat pel duet santvicentí Set de Màgia, que, aquesta vegada, estaven acompanyats de l'humorista, també de Sant Vicenç de Castellet, Aleix Comas. Va ser divendres passat.

Arnau Perramon i Gerard Revuelta són dos joves mags bagencs que, malgrat que encara són molt joves (tenen 21 i 22 anys, respectivament) triomfen damunt dels escenaris. I no només del Bages, sinó que també a Barcelona, on han estat interpretant aquesta mateixa obra a la sala Teatreneu.



Apte per a tots els públics

Aquesta vegada, però, tocava estrenar-se a prop de casa i el teatre Conservatori de Manresa va ser el lloc escollit per a l'ocasió. Famílies amb nens petits, parelles, joves i grans van omplir el teatre per gaudir d'un espectacle apte per a tots els públics. Els mags, juntament amb el monologuista Aleix Comas, van aconseguir fer esclatar de riure els més petits, però també els adults, amb un humor molt adient que tothom entenia.

L'espectacle presenta un format inusual en els xous de màgia, ja que hi incorpora música, cant, ball i monòlegs entre truc i truc. De fet, la introducció de l'espectacle va començar amb un número de cant i ball protagonitzat pel duet Set de Màgia en què explicaven el sentit del títol de l'obra, On en caben dos n'hi caben tres, el qual es refereix al fet que aquest cop estarien acompanyats d'un tercer integrant.

El duet va presentar trucs de màgia de diferents tipus, començant amb una dinàmica diferent i temptadora: canviar les perspectives i fer el primer joc de màgia «del revés», tal com ells el van anomenar. El funcionament es basava en què el públic podia veure el truc en tot moment i, en canvi, la persona que l'estava rebent, no. Així, la noia que va pujar a l'escenari havia de tallar una corda, agafar-la pels dos extrems i, en tibar-la, la corda tornava a estar sencera. El que ella no veia, però, era que la corda sempre romania intacta i que el que realment tallava era un tros de corda apart que els mags es treien de les butxaques i després llençaven darrere l'escenari.

A continuació, i amb els monòlegs de Comas entre truc i truc, Perramon i Revuelta van oferir altres jocs en què sempre comptaven amb la interacció, la participació i la complictat del públic que hi havia a la sala, ja fos demanant crits efusius o fent-los pujar a participar dels trucs i, fins i tot, fer-los disfressar.

Poc abans d'acabar, Perramon va aturar el temps a l'escenari i, dirigint-se al públic, va fer un petit discurs d'agraïment al·legant el desig del duet que a través de la «màgia de les seves arts» el públic pogués «evadir-se dels problemes i visqués experiències inoblidables».

Set de Màgia es va acomiadar divendres a Manresa d'aquesta temporada, la qual, malgrat portar quasi una dècada en del món de la màgia i després d'haver fet gairebé 300 actuacions, la classifiquen «d'aprenentatge, pràctica i presa de seguretat».

Actualment ja es preparen per al seu nou espectacle, que es dirà En estat pur i s'estrenarà el proper juliol a Sant Vicenç de Castellet per celebrar els deu anys del duet màgic del Bages.