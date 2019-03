El Cantaxics més imaginatiu fa el ple en una triple sessió al teatre Kursaal

Una cantata per potenciar la imaginació va aplegar ahir un miler de nens i nenes d'entre 3 i 8 anys d'una vintena d'escoles de música de la Catalunya Central a la Sala Gran del Kursaal. L'onzena edició del Cantaxics, organitzada per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), va fer ple absolut en la triple sessió que es va programar del conte Patuflash. Ningú es volia perdre l'oportunitat de veure el seus fills, nets, nebots... Els menuts, tots amb la samarreta del Patuflash, estaven distribuïts a l'escenari en diversos nivells, preparats per interpretar les set cançons d'aquest conte galàctic escrit per Manel Justícia i amb música de David Martell. A un costat de l'escenari, cinc músics, i al centre, Mireia Subirana dirigint els infants. De fons, una gran pantalla en què al llarg de la cantata s'hi van projectar diferent imatges.

En Patuflash és un personatge que viu en una galàxia molt llu-nyana. Els seus pares són uns famosos científics inventors que estan construint una màquina per convertir asteroides en estrelles i només els falta un darrer component: polsim estel·lar. Un dia, el Patuflash i el seu robot Ruc aterren al Planeta Transparent a la recerca dels Nyiyn, els únics éssers que saben com trobar polsim estel·lar. Però el cas és que són invisibles, així que se'ls han d'imaginar. També se'ls van haver d'imaginar els nens i nenes de la cantata. Cada un havia fet un dibuix de com pensava que era i mentre cantaven la cançó Imagina'm els dibuixos es van anar projectant a la pantalla de l'escenari. La història d'aquest Patufet galàctic té similituds amb el conte original, però en aquest cas el Patuflash cau en un forat negre i els seus pares han de trobar la manera de treure'l d'allà.

La posada en escena va comptar amb els personatges del conte en carn i ossos. Per una banda el Patuflash, un ninot a qui donava vida Pitu Galobart, i per l'altre el robot que l'acompanyava, el Ruc, un curiós titella articulat per Manel Justícia, que també feia el paper de pare del protagonista. Núria Hontecillas posava veu al Nyiyn i encarnava la mare del Patuflash. Si per un costat es volia potenciar la imaginació dels menuts, també hi prenia rellevància el concepte de l'amistat. El Ruc és un robot i, per tant, no té imaginació ni sentiments. Fins que li llancen polsim estel·lar i se sent viu, comença a experimentar emocions i estableix un vincle emocional amb el Patuflash.

Durant la funció, el músics no només van interpretar en directe les cançons quan els menuts cantaven, sinó que van posar música a la cantata, com una banda sonora. Sons electrònics i lletres amb un vocabulari amb referències de l'espai, aparentment complicades per a infants tan petits, però que van defensar a la perfecció.

Al final de la cantata, cada escola participant va rebre el llibre del Patuflash. Abans d'acabar, Rut Matamala, del Cantaxics i membre de l'ACEM, va agrair el suport de totes les persones implicades.