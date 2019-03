La col·legiata del castell de Cardona celebrarà mil anys amb un concert de Jordi Savall i nou espectacle teatral

Un concert de Jordi Savall i un espectacle teatral amb música en directe que es representarà un cop al mes, d'abril a octubre, són les propostes culturals més destacades del Programa Commemoratiu del mil·lenari de l'inici de la construcció de la Col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona, una de les joies del romànic català. La celebració de tal efemèride també inclou visites temàtiques al monument, recreacions, actuacions musicals i les festes locals de més relleu com la Festa de la Sal i les festes majors tant del castell com de la localitat. L'organització dels actes va a càrrec de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat, l'Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica, i les entrades de les activitats de pagament es poden adquirir anticipadament al web www.cardonaturisme.cat.

El violagambista igualadí Jordi Savall té un vincle especial amb el castell de Cardona, ja que és un dels espais que escull per fer-hi les gravacions discogràfiques ateses les seves qualitats acústiques. El diumenge 16 de juny -una data encara per confirmar al cent per cent-, el cèlebre director anoienc oferirà un programa de música clàssica, antiga i barroca.

Prèviament, el diumenge 14 d'abril, a les 18.30 h (12 euros), la col·legiata acollirà la interpetació d'El Messies de Haendel, a càrrec del Cor de Sant Cugat. El concert formarà part del 15è Cicle de Música Sacra de la vila ducal, que se celebra cada any a l'entorn de la Setmana Santa.

Encara en el terreny musical, els propers mesos de juliol i agost se celebrarà el Cicle Espais, que combinarà música i gastronomia al castell . Les actuacions, les dates i la resta de la informació es donarà a conèixer més endavant.



Debat a través dels segles

Un altre dels plats forts del mil·lenari serà l'espectacle teatral El Tron, que es podrà veure -sempre en dissabte- el 6 d'abril (20.30 h), l'11 de maig (21 h), el 22 de juny (21 h), el 20 de juliol (21 h), el 17 d'agost (21 h), el 21 de setembre (20.30 h) i el 19 d'octubre (20.30 h). Les entrades valen 12 euros.

«L'obra explica que a l'església del castell es troba un tron de fusta que ningú sap de qui era, ni de quin any, ni res», explica Jordi Santasusagna, responsable del guió d'un muntatge que també compta amb la música de Xavier Ventosa creada per a l'ocasió. «Aleshores, a la guia del castell li apareixen quatre personatges rellevants de la història de la col·legiata: un vescomte del segle XI, una duquesa del XV, un personatge de la guerra de Successió i un altre contemporani», afegeix.

«Tots quatre comencen a discutir sobre el tron i això ens serveix per parlar sobre les diferents maneres de concebre la política, la societat i la religió al llarg del temps», apunta Santasusagna, que posa com a exemple de la singularitat de fer parlar figures que van viure en èpoques tant distants «com li expliques a algú del segle XI que és el sufragi universal».

El tron s'escenificarà a la nau central de la col·legiata, amb el públic al voltant creant una platea de 120 espectadors. En cada funció, que tindrà una durada de 60 minuts, hi haurà música en directe amb un quintet instrumental de música ambiental. «Els personatges tenen entre ells unes converses que donen molt joc», anota Jordi Santasusagna.

En el capítol escènic, i a l'entorn del 18 de setembre (en dates encara per concretar), es representarà l'espectacle de recreació històrica Viurem lliures o morirem. Una proposta amb desenes d'actors que rememora el setge del 1711 i la resistència del 1714. Després, s'interpretarà la Marxa del 18 de Setembre i es farà la baixada de torxes fins a la vila.



Visites guiades

El mil·lenari de la col·legiata, l'obra de la qual es va iniciar el 1019 a instàncies del vescomte Bermon, també inclou un seguit de visites guiades temàtiques al castell els dies 13 d'abril (17 h), 25 de maig (17 h), 29 de juny (17 h), 27 de juliol (17.30 h), 24 d'agost (17.30 h), 28 de setembre (17.30 h) i 26 d'octubre (17 h). El preu és de 8 euros, amb descompte per a jubilats (6 euros) i nens de 7 fins a 11 anys (4 euros).

La Fira Medieval-Festa de la Sal tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny; la Festa Major del castell de Cardona se celebrarà el 31 d'agost i l'1 de setembre; la Festa Major de Cardona es farà del 7 al 10 de setembre; i l'Aplec de Cardona es durà a terme del 13 al 18 de setembre. La celebració del mil·lenari també inclou un projecte pedagògic adreçat a les escoles i instituts.