«7 raons per fugir» arriba avui a casa

Acabats d'aterrar de Màlaga, els directors manresans David Tor-ras, Gerard Quinto i Esteve Soler trepitgen el teatre Kursaal hores abans que es projecti el seu debut en el llargmetratge, 7 raons per fugir, a la Sala Gran. Es fotografien amb el cartell que presideix un film que qualifiquen de «miracle». Per pressupost, per càsting (Emma Suárez, Sergi López, David Verdaguer, Lola Dueñas, Aina Clotet...), per haver-se estrenat mundialment al festival d'Austin –un dels certàmens referencials de cine independent–, per haver-se colat en la secció oficial de Màlaga –l'aparador del cinema espanyol– i, en definitiva, per arribar als cinemes del país el 5 d'abril després de dos anys de preparació, rodatge, producció i dubtes.

Però avui toca Manresa i la catifa vermella els espera a l'entrada del Kursaal a partir de les 7 de la tarda, quan, acompanyats dels actors Àgata Roca, el sallentí Albert Ribalta i el jove Oleguer Noguer, es prepararan per rebre el públic de casa seva. La projecció d'aquesta comèdia negra que congela somriures i que retrata críticament la societat actual en 7 episodis, començarà a les 8 del vespre (amb invitació) i el mestre de cerimònies serà el crític de cinema d'aquest diari, Jordi Bordas, un referent per als tres directors que van entrellaçar la seva passió pel cinema gràcies a Cineclub Manresa, entitat que, amb l'Ajuntament i els productors (No Hay Banda, amb Martín Samper, i Compacto, amb Aritz Cirbián) han fet possible l'estrena d'avui.