Climent Forner és el Premi d'Honor de Cultura del Berguedà

Mossèn Climent Forner rebrà dissabte el Premi d'Honor de Cultura del Berguedà del 2019. El jurat dels Premis de Cultura del Berguedà n'ha valorat, sobretot, l'extensió i transcendència de la seva obra, així com la qualitat i la seva visió del món. Ha estat i continua sent un referent literari que ha exportat la cultura berguedana arreu de Catalunya.

Nascut a Manresa el 1927, de mare berguedana, Climent Forner s'establí a la capital del Berguedà el 1936. Ingressà al Seminari de Solsona, el 1940, en un moment en què l'Església es refeia de les ferides de la Guerra Civil. Al Seminari posà els fonaments de la seva formació, amb mestratges destacats com els d'Antoni Palou, Ricard Penina, Josep Pont i Gol€

Forner va ser ordenat sacerdot el 1952 al Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona. Des de ben aviat inicià una reeixida vida literària, que inclou un reguitzell de premis, entre els que cal destacar la Viola d'Or als Jocs Florals de Barcelona, una bona colla de distincions a diversos Jocs Florals arreu del país i al 50è i 75è aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. La seva producció abasta, a part dels seus llibres en prosa i poesia, textos en antologies, col·laboracions, traduccions, i inèdits que, en conjunt, sobrepassen el mig centenar d'obres. Una aportació molt remarcable a la cultura catalana. A nivell berguedà ha estat un promotor destacat de les activitats literàries; ànima del 'Grup de Viver', va impulsar la Biblioteca d'Autors Berguedans que aspira a posar a l'abast les millors obres del literats berguedans de tots els temps, i que ha editat ja un bon nombre de volums, a més de la revista Quadern de Viver, i l'edició del goigs marians de tot el bisbat.

Forner atresora notables distincions cíviques, entre les quals la de fill adoptiu de Navàs, de Viver i Serrateix i també de Berga, a més d'haver estat distingit amb la Medalla d'Or de la capital berguedana. Ha rebut el XV premi Jaume I d'Acció Cívica i li va ser concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Augmenta el nombre de candidatures presentades

Per a l'edició d'enguany dels Premis de Cultura del Berguedà s'han rebut un total de 17 candidatures per a les tres categories del certamen: 4 per al Premi d'Honor, que ha recaigut en Climent Foner; 6 per al Premi a la Creació Artística i 7 per al Premi a la Difusió Cultural. El jurat ha destacat la gran qualitat de les propostes presentade. Els guanyadors de les dues categories restants es donaran a conèixer en l'acte de lliurament de premis, que es farà aquest dissabte. El jurat ha estat format per Xavier Pedrals, Toni Puig, Janina Vilana, Lluís Vall i Anna M. Serra.

Una entrega de premis que vol trencar motlles

Dissabte 30 de març, a les 7 de la tarda, al Monestir de Santa Maria de Serrateix, tindrà lloc l'entrega de premis del certamen. Aquest acte està concebut per posar de relleu la importància del monestir i per oferir als espectadors l'oportunitat de descobrir-lo des d'una perspectiva nova. L'encarregada de conduir l'acte serà la companyia berguednana Tràfec Teatre.

Santa Maria de Serrateix

Santa Maria de Serrateix és una antiga abadia benedictina declarada Bé cultural d'interès nacional. La primera notícia que fa referència a un establiment monàstic en aquest lloc és del 941, en una donació a favor de la casa; això significa que la fundació s'hauria fet abans. Per documents posteriors es coneix també el nom del seu primer abat: Froilà. L'any 977 es va oficialitzar la fundació. La Guerra Civil va comportar l'incendi del lloc i la pèrdua del mobiliari. Després de la guerra es va restaurar l'església per retornar-li el culte. La restauració de la resta d'edificacions es va impulsar a partir del 1977, amb la creació del Patronat d'Amics de Serrateix que cuida de la seva valoració.