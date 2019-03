El festival Mecal projecta 350 curtmetratges d'arreu del món a Barcelona

Més de 350 curtmetratges procedents de 40 països es podran veure des del 28 de març i fins al 14 d'abril en el marc del Mecal, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació i de Barcelona que arriba a la 21a edició amb quatre seccions a competició i una mirada encara més social que en anteriors edicions. El certamen, que es desplega pel Museu d'Art Contemporani (MACBA), Arts Santa Mònica, l'Institut Francès i el Movistar Centre, té quatre seccions a competició (animació, obliqua, internacional i documental) i 14 seccions especials temàtiques de temes com el terror, el sexe i la ciència ficció.

«L'any passat vem tenir per primer cop un apartat temàtic dedicat a la immigració, i ara n'introduïm dos més sobre ecologia i la transsexualitat», explica Roberto Barrueco, director del certamen, i de qui l'edició en paper de Regió7 del dilluns 1 d'abril en publicarà una entrevista. El fet que hi hagi molts realitzadors joves rodant curtmetratges fa que les seves sensibilitats es traslladin al format, afegeix el principal responsable d'un festival que va rebre fins a 5.000 curtmetratges de 110 països.

Una de les virtuts del Mecal, i que el situa en la primera divisió del festivals internacionals, és que presenta un programa extens i que toca moltes tecles. Així, un 70 % dels treballs que projecta són estrenes estatals, i un 10 % són estrenes mundials. Entre els curts que es poden veure -l'entrada val 5 euros i permet veure tot el que es fa en un dia, excepte les esmentades seccions socials d'accés lliure- hi ha cintes com Cerdita, de Carlota Pereda, que va guanyar el Premi Goya fa encara no dos mesos. Altres peces guardonades i seleccionades en festivals com Venècia i Cannes i els Oscars també es passaran a les pantalles barcelonines.

Cadascuna de les tres setmanes de duració del festival estarà dedicada a un gènere diferent: del 28 al 31 de març, el Macba s'omplirà de curtmetratges d'animació; del 4 al 7 d'abril, serà el torn de la ficció; mentre que de l'11 al 14 d'abril es podran veure els documentals, un àmbit de la producció audiovisual que el Mecal vol fomentar.

D'altra banda, enguany el país convidat és Estònia. El Mecal oferirà quatre sessions dedicades a la millor producció cinematogràfica en format curt d'aquesta república bàltica.

El Mecal, doncs, tindrà 12 dies de programació, amb 350 curts projectats, 169 dels quals competiran en alguna de les 5 seccions a concurs. Les projeccions sumen un total de 200 hores.