La Manresa de la guerra del Francès es representarà al carrer del Balç

El carrer del Balç de Manresa, un dels espais de la ciutat medieval recuperats i oberts al turisme cultural des de fa uns anys, acollirà els dies 6 i 7 d'abril la representació Tabals de foc, un musical inspirat en els esdeveniments que van tenir lloc a la capital bagenca durant la Guerra del Francès. Dirigit per Toni Fornells i David Martell, el muntatge comptarà amb la participació de nou cantants (de les escoles Esclat i Voice up, de Manresa, i la municipal de Sant Vicenç de Castellet), vuit actors i el cor de l'Escola Municipal de Música d'Artés format per 26 cantaires.

«Tabals de foc explica els fets reals que van des de l'episodi de la crema del paper segellat, el 2 de juny del 1808, fins el saqueig i l'incendi de bona part de la ciutat per part de les tropes napoleòniques, el 30 de març del 1811», explica Fornells: «per sota d'aquest relat històric, hi ha les vivències dels habitants de l'època, les implicacions que va tenir la guerra, la lluita, la resistència, ...». Tabals de foc s'escenificarà el dissabte 6 d'abril i l'endemà diumenge 7 d'abril, cadascun dels dos dies a les 17, 18, 19 i 20 h. L'espectacle té una durada d'1 hora, i les entrades es poden adquirir anticipadament al preu de 7 euros a través de la pàgina web de Manresa Turisme i al carrer del Balç, i al preu de 10 euros el mateix dia de la funció. Cada sessió podrà encabir un màxim de 45 persones. La producció té la col·laboració de Solans música i Caravaning Club del Bages.

Seguint l'èxit de la versió d'Els miserables que en els darrers anys s'ha representat al Balç, la nova proposta d'Entorn Produccions i l'Ajuntament de Manresa es remunta dos segles enrera per mostrar com era la ciutat que va patir la guerra del Francès. A través de personatges reals com el canonge Muntanyà, el guerriller Maurici Carrió, el comerciant Ignasi Amorós i el santpedorenc Isidre Llusà, conegut amb el sobrenom del Timbaler del Bruc i, també, amb altres d'imaginats, Tabals de foc es desenvoluparà en vuit espais escènics a l'interior del carrer d'origen medieval: així, els espectadors faran un recorregut -hi haurà seients en les aturades més llargues- i es barrejaran en alguns moments amb els intèrprets.

Tabals de foc és una peça escrita per Toni Fornells i amb música de David Martell, que interpretarà les 10 cançons compostes per a l'ocasió. «N'hi ha d'amor, de lluita, de tristor, ...», apunta el pianista i compositor. Fornells, per la seva part, indica que «als fets de la guerra del Francès que van tenir lloc a Manresa no se'ls ha donat la rellevància que tenen. Una resistència que, des d'un cert punt de vista, s'ha revestit d'espanyolitat. Crec que és important fer una segona mirada, fresca, a tot allò».

L'equip artístic i tècnic està format per Toni Fornells (guió i lletres de les cançons), David Martell (composició musical i piano), Manel Navarro (tècnic de so i il·luminació), Manel Iglesias (efectes especials), Fina Sallés (atrezzo), Carme Jàndula i Eva Cuadrado (regidories) i Carme Vilaseca (imatge).

Els cantants són Lluís Alavedra (Canonge Montanyà), Roger Jover (Nasi), Àngel Mompó (Maurici Carrió), Sílvia Oliveras i Marta Vilella (alternaran el paper de la Carmeta), Clara Jaumandreu i Nora Pelay (Roser) i Eva Pey i Jordina Ribé (Angelina).

El cor de l'Escola Municipal de Música d'Artés està format per Isabel Alcaide, Joan Angla, Jordi Bacardit, Nàstia Blancafort, Montse Boladeras, Jaume Brustenga, Júlia Brustenga, Elisabet Casòliva, Assumpció Closas, Lourdes Cots, Elisenda Duocastella, Susanne Engler, Valentí Escalé, Àngel Eslava, Carme Garrós, Mª Àngels Goenaga, Míriam Ledesma, Teresa Macià, Valentí Molas, Pepa Molina, Anna Oliveras, Mª Jesús Rodríguez, Càndida Rovira, Anna Sánchez, Xavier Serrano i Isabel Tort.

Els actors, per la seva part, són Joan Domènec (interpreta el pintor berguedà Francesc Cuixart, que va realitzar el quadre sobre la crema del paper segellat que hi ha a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Manresa), Josep A. Galera, Miquel Gómez, Roc Grandia, Fina Sallés, Aniol Regués, Maria Regués i Jordi Vilamú (Isidre Llussà).