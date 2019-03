Regió7 aplega Berto Romero, una 'superbanda' i una 'performance' artística a l'acte d'aniversari

fotos: marta pich, mireia arso i arxiu particular

Berto Romero, actor i humorista cardoní fotos: marta pich, mireia arso i arxiu particular

Berto Romero, el cardoní que partint del duo bagenc de música i humor El Cansancio ha esdevingut un dels principals humoristes i actors de l'Estat, donarà la benvinguda inicial als assistents a l'acte de 40è aniversari de Regió7, el dia 2 d'abril. El diari reunirà al Kursaal una superbanda de destacats músics i grups de tots els gèneres de les nostres comarques i oferirà una acció artística creada especialment per a l'ocasió que combinarà música electrònica, dansa i plàstica.

L'acte d'aniversari, que tindrà la presència d'un membre del Govern de la Generalitat, té com a nucli central el lliurament dels guardons anuals del diari (vegeu edició de diumenge 24) i l'expressió d'agraïment a les persones que han estat essencials per fer possibles quatre dècades de periodisme. Però, alhora, l'acte tindrà una dimensió escènica destacada amb tres moments molt especials.

La primera veu que se sentirà serà la de Lloll Beltran, però el primer a trepitjar l'escenari serà Berto Romero, que s'encarregarà de donar la benvinguda als assistents. El segon contrapunt escènic tindrà lloc a la meitat de l'acte i consistirà en un muntatge de música, dansa i art que actualitzarà els temps en què Regió7 es promocionava a través de murals. Una acció d'encreuament de disciplines ho evocarà amb la participació de l'artista manresà Quim Falcó, que executarà una peça en directe amb música electrònica avançada del berguedà Primo Gabbiano i amb la participació de les ballarines Júlia i Laura Soler, de l'escola Julieta Soler.

Al final, la cloenda anirà a càr-rec d'una superbanda reunida per a l'ocasió i que té la col·laboració d'alguns dels músics i grups més destacats d'aquestes comarques: Nacho Tarrés i Juanjo Muñoz (Gossos), Salva Racero (ex-Lax'n'Busto), Carles Blaya i Valentí Holgado (McGregor's), Oriol Font (Los Valientes), Celeste Alías, quatre membres de l'Esclat Gospel Singers (Sílvia Luque, Sílvia Ollés, Maite Laso i Bego Molina) i un quartet de corda d'alumnes del Conservatori de Música de Manresa (Laura Romero, Marc Giménez, Mariona Casado i Toni Massegú). El grup interpretarà un tema per cloure l'acte.

La durada de l'esdeveniment es preveu que sigui de dues hores, i posteriorment se servirà als assistents una copa de cava i un petit aperitiu al pati del Kursaal.

Per assistir-hi és imprescindible reservar localitat. Avui és el darrer dia hàbil. Es pot fer entrant a la web de Regió7 i omplint una inscripció.