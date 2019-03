Avià fusiona art preromànic i música electrònica

Konvent i l'Ajuntament d'Avià proposen fusionar l'art preromànic amb l'electrònica experimental de la banda Balago a l'església de Sant Vicenç d'Obiols. La proposta marcarà el tret de sortida dels actes culturals que es preparen per Avià i la temporada cultural Konvent 2019. La proposta, amb entrada gratuïta, se celebrarà dissabte a les 7 de la tarda. Si l'any 2018 es va presentar a Avià el festival d'art mural Límit, que ha deixat l'empremta de grans murals a la població, enguany serà el torn de BAT Fotoperiodisme Documental, que es realitzarà els mesos d'estiu.

Mostrar espais que doten de valor el municipi, així com recuperar i mostrar paratges de gran interès és un dels motius d'escollir l'església de mitjan del segle XII. L'església de Sant Vicenç d'Obiols és un temple preromànic situat a Obiols, a l'est del terme municipal d'Avià. S'alça sobre una plataforma de pedra sorrenca a la riba dreta del riu Llobregat. L'església i la necròpolis que l'envolta són l'element central en una petita esplanada que acull tres edificis més: la casa Obiols, la Rectoria i un paller. Tot el conjunt està construït directament sobre la roca natural.

Balago és un grup català de música experimental procedents de la Garriga. Format per David Crespo i Guim Serradesanferm són tota una institució de l'electrònica experimental catalana. El grup és va formar l'any 1998 i l'any 2001 van signar amb el segell discogràfic Foehn Records. Els sis àlbums editats fins al moment han estat acollits amb entusiasme per la crítica especialitzada situant-los -los com un dels referents de l'electrònica d'avantguarda del país.



Avià i la creació

El municipi d'Avià es presenta com un entorn idoni per noves propostes culturals. La voluntat de canvi ha generat, per exemple, propostes innovadores sobre les polítiques energètiques. En aquest entorn s'hi suma l'espai del Konvent de Cal Rosal, un espai excepcional, molt vinculat a la memòria històrica de les colònies industrials del Berguedà i que treballa com a centre d'art contemporani i residència creativa. Aquests són els condicionants perfectes per pensar en un entorn únic per la creació, on els artistes de procedència internacional puguin expandir el seu treball i crear obres úniques, de referència i molt vinculades amb l'entorn i la nostra cultura.