El Teatre l'Artesà obre portes al Prat de Llobregat

El renovat Teatre L'Artesà obrirà portes aquest dissabte 30 de març al Prat de Llobregat amb més de 5.000 m2 dedicats al teatre, la dansa, la música i el circ. La sala gran, amb un aforament de 611 localitats i un escenari de 300 m2 amb una boca de 14 m d'amplada i 7 m d'alçada, és l'espai principal d'un equipament en el que també hi ha una sala petita (160 espectadors), tres sales d'assaig i diversos espais auxiliars com ara els camerinos, els despatxos, el vestíbul i els magatzems.

L'Artesà és un teatre històric de la localitat riberenca que data del 1919, projectat per l'arquitecte modernista Antoni Pasqual per encàrrec del Centre Artesà. La societat de propietaris en va perdre el control durant la guerra civil espanyola, ja que la CNT el va confiscar i ocupar, però després del conflicte el va recuperar. Si bé en els primers anys de vida, va acollir espectacles teatrals, projeccions de cinema i actes benèfics, en aquesta segona etapa posterior a la guerra va ser el cine l'oferta principal del centre. El 1987, l'Ajuntament va llogar L'Artesà per dur-hi a terme una programació estable, però a finals del 1988 el va haver de tancar perquè l'edifici tenia greus problemes estructurals.

La història de l'Artesà és, doncs, semblant a molts altres teatres de ciutats mitjanes del país que viuen un moment d'esplendor a les primeres dècades del segle XX i cauen en una lenta decadència fins que s'atura la degradació amb una intervenció radical. Com el Kursaal de Manresa, que va ser inaugurat el 1927 i va tancar definitivament a finals dels anys 80. Posteriorment, la iniciativa ciutadana i el consens polític van fer possible la rehabilitació: el 2007, el Kursaal va obrir de nou. I fins i tot en el preu, les dues històries tenen un punt en comú: 12,5 milions d'euros ha costat la remodelació de l'equipament pratenc, 0,5 milions més que el Kursaal. El projecte de rehabilitació de l'Artesà va anar a càrrec del despatx d'arquitectes Bosch-Forgas.

L'Artesà obrirà dissabte 30 de març al públic amb una jornada de portes obertes que inclourà visites guiades, espectacles familiars, tastets escènics i altres propostes lúdiques i culturals que donaran a conèixer l'equipament a la ciutadania. La programació de la jornada inaugural i el calendari dels propers mesos es pot consultar al web www.teatrelartesa.cat: el 4 de juliol, el remodelat teatre del Prat de Llobregat acollirà l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura.