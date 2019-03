Torna la màgia de la dansa a Manresa amb la 2a edició del Festival Batecs

Tot és a punt per a la segona edició del festival Batecs, una proposta cultural adreçada als amants de la dansa al territori i amb la voluntat d'arribar a nous públics. Després d'una primera edició exitosa, celebrada l'any passat sota el paraigües de la capitalitat cultural de Manresa, Batecs repeteix experiència i impulsa una nova edició que tindrà lloc del 5 al 7 d'abril, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Plataforma de la Dansa de la Catalunya Central.

L'acte de presentació s'ha fet avui al teatre Kursaal amb la presència de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; de les representants de la Plataforma de la Dansa de la Catalunya Central, Maria Ribera, Queralt Jorba i Laura Bataller; el gerent del teatre Kursaal, Jordi Basomba i el representant d'Imagina't, Joan Vila. Prèviament a l'acte de presentació el jove ballarí Uriel Martínez, de l'Escola de ballet Olga Roig, ha fet una breu exhibició. El jove també és el protagonista del vídeo promocional de la 2a edició de Batecs. Aquesta és l'exhibició d'Uriel Martínez en la presentació del festival:

Anna Crespo s'ha mostrat "contenta" que els Batecs tinguin continuïtat i ja siguin una realitat dins el calendari cultural de la ciutat i ha felicitat la Plataforma per a la Dansa per "la feina realitzada amb l'objectiu que la dansa s'obri a tots els públics i que es barregi amb d'altres llenguatges com la música, el cinema o la fotografia".

Jordi Basomba ha recalcat la "predisposició" del Kursaal per continuar donant suport a la dansa, i la necessitat de comptar amb les persones de la Plataforma per a la dansa perquè "necessitem el seu assessorament per poder programar obres i espectacles atractius pel públic". El gerent del Kursaal ha avançat que "ja treballem amb ells a l'hora de fer les programacions de l'any vinent".

Maria Ribera ha posat èmfasi en la "cara polièdrica de la dansa" i la voluntat de Batecs "de mostrar aquesta diversitat tant de la mà d'artistes emergents com de professionals consolidats, i fer-ho també "amb un llenguatge més proper i fora dels escenaris habituals". Queralt Jorba ha agraït el suport de totes les persones que fan possible Batecs i ha destacat la col·laboració important d'Imagina't, Cineclub Manresa, la Companyia Moveo o Sara Pons. Finalment, Laura Bataller ha anat detallant tota la programació prevista amb l'objectiu de "portar als escenaris i les places la llum, la bellesa i les diverses mirades de la dansa".



Una vintena de propostes amb la voluntat d'arribar a tots els públics

La programació d'aquesta edició, amb més d'una vintena de propostes i activitats, pretén reflectir la naturalesa polièdrica de la dansa, intentant mostrar tot l'abast de riquesa i diversitat d'aquest art, i ho farà amb la participació d'artistes de dansa emergents i coreògrafs consolidats; d'artistes vinculats a la Catalunya central i d'arreu; amb mostres de dansa contemporània en connexió amb altres estils i dansa per ser mirada i per ser experimentada.

Batecs inclourà espectacles i activitats de tota mena, amb espectacles i workshops per poder gaudir de la dansa des de diverses propostes participatives i a peu de carrer. El seu punt central s'ubicarà a la plaça Sant Domènec, al Kursaal i irradiarà fins l'Anella Verda (Torre Lluvià) on diumenge es podrà gaudir d'un taller de dansa en família gratuït.



"No sin mis huesos", espectacle inaugural al Kursaal

Entre la programació destaca, entre d'altres, l'espectacle inaugural "No sin mis huesos", de la companyia Iron Skulls, que tindrà lloc divendres 5 al teatre Kursaal, i continuarà amb múltiples espectacles per a tots els públics, principalment a la plaça Sant Domènec. Aquest espai acollirà, dissabte 6, el muntatge "Encaixant somnis", del prestigiós coreògraf Toni Mira.

Cal subratllar també l'espectacle "Conseqüències" de Cia Moveo, guanyador del Premi Moritz de la Fira de Tàrrega 2017 que serà sens dubte un dels plats forts del festival i amb èxit assegurat; la mostra de joves coreògrafs; l'espectacle "Win-Do-W", de Sara Pons Company, amb una mirada innocent, dolça i divertida; i "Linòlium obert", que anima el públic a entrar a l'escenari i plasmar en moviment les impressions rebudes durant el dia. Al teatre Conservatori, la companyia Addaura Dansa escenificarà el muntatge "Embrossa't", finalista dels premis Max.

Entre les propostes destacades hi haurà també la presència de la coreògrafa i docent Olga Tragant, nascuda a Manresa, que compartirà el seu treball amb participants amateurs i semiprofessionals, i faran una mostra del treball el dissabte a Sant Domènec. També es proposa de la mà del fotògraf Joan Segon un taller per millorar l'habilitat de fer fotografia en cossos en moviment.

La cloenda, diumenge 7, tindrà lloc a l'auditori de la Plana, on es projectarà una selecció de curtmetratges de dansa amb el suport de Cineclub. Igualment, al llarg del cap de setmana hi haurà workshops i tallers, oberts a tothom, per fer realitat l'objectiu d'acostar la dansa al públic.

Un cop passat el plat fort del festival, la programació s'allargarà fins al mes de juny amb el cicle "Braços de batecs", un recull de propostes de dansa que passen dins i fora de Manresa.