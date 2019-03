La berguedana Sabrina Akhtar va fer la presentació de la seva primera novel·la, Bastardas, dijous al vespre a Barcelona, davant d'una quarantena de persones, al costat del periodista, també de Berga, Carles Solà. L'acte no només va servir per parlar de les interioritats de la realitat de les famílies immigrants, sinó per reivindicar el mestissatge com un actiu de la Catalunya actual.