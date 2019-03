El Festival de Dansa torna per quedar-se

Si el primer festival Batecs naixia l'abril de l'any passat com una llavor impulsada per la Plataforma per la Dansa a la Catalunya Central i aixoplugada per la capitalitat cultural que va ostentar Manresa el 2018, el segon Batecs es presenta amb les credencials d'una experiència que va funcionar i amb l'objectiu de consolidar-se. Pas a pas. El festival Batecs, que manté l'objectiu d'acostar aquesta disciplina a tots els públics, se celebrarà del 5 al 7 d'abril i situarà l'epicentre dels espectacles de carrer a la plaça Sant Domènec.

La presentació del programa es feia ahir al Kursaal on el jove Uriel Martínez, de 14 anys i ballarí de dansa contemporània a l'Escola de Ballet Olga Roig, improvisava amb els compassos de Writer In the Dark de Lorde. Mostrava una de les moltes cares del políedre, imatge que emmarca el festival d'enguany, per mostrar la dansa com «un cos divers, plural, ple d'angles per on mirar-lo», explicava Maria Ribera que, amb Laura Bataller i Queralt Jorba van impulsar l'any passat la Plataforma de la Dansa a la Catalunya Central i el Batecs, que dirigeixen amb el suport de l'Ajuntament de Manresa que ha entomat, com ja va anunciar, una segona edició com a llegat de la capitalitat cultural.

I si la voluntat de Batecs és ensenyar aquesta «diversitat», la intenció és fer-ho «tant de la mà d'artistes emergents com de professionals consolidats»; amb la participació de ballarins vinculats a la Catalunya Central i d'arreu i amb diferents formats escènics per obrir-lo, també, «a un públic familiar participatiu» en sintonia amb el concepte de «dansa lúdica», explicava Ribera. Enguany, a banda del Kursaal i de Cineclub Manresa, el festival Batecs suma la col·laboració d'Imagina't, una «triple sinergia», en paraules de Queralt Jorba. Ho fa amb l'espectacle Embrossat d'Addaura Dansa, finalista dels Premis Max 2018, que es podrà veure al teatre Conservatori i que, com va apuntar Joan Vilà, responsable d'Imagina't, és una obra «multidisciplinar» que recull l'essència de l'entitat, que busca programar tot tipus d'arts escèniques. Embrossat està basat en la poesia visual de Joan Brossa, de qui se celebra enguany el centenari. Jorba va destacar dues de les apostes de carrer pensades per al públic familiar: la mirada de Sara Pons Company, amb l'espectacle Win-Do-W, i la companyia Moveo, amb el guardonat Conseqüències, guanyador del Premi Moritz Fira Tàrrega 17 a la Millor Estrena d'Arts de Carrer.



Nous talents

Laura Bataller va posar l'accent en les «connexions entre el que passa professionalment» i els ballarins i ballarines que «s'estan formant». Així, va destacar la Mostra de Joves Coreògrafs, amb Candela Ramos, Mercè Freixas i Sandra Ballbé, i les propostes formatives dels tres dies de Batecs. Com el taller que proposa la coreògrafa nascuda a Manresa Olga Tragant (que després tindrà un espai d'exhibició), o l'estrena d' Encaixant Somnis, que, amb la direcció de Toni Mira, portaran a escena deu joves ballarins. Per a Bataller, l'espontaneïtat de la dansa («podem veure coreografies cada dia i arreu») tindrà el seu espai en l'anomenat Linòlium obert (que tancarà la jornada de dissabte 6 d'abril) i que convidarà el públic a entrar a l'escenari. I a expressar-se amb el seu moviment.