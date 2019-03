Més de 60 inscrits en la jornada per recollir idees per a l'edifici del Conservatori

Més de 60 persones, entre les quals hi ha professionals de les arts escèniques, dinamitzadors i tècnics de cultura, arquitectes, membres d'entitats culturals i representants de la majoria de partits polítics que concorren a les eleccions del proper mes de maig, participaran avui en una matinal per recollir idees i propostes dels ciutadans per millorar l'edifici del Conservatori que es vol convertir en un futur Centre de les Arts Escèniques de Manresa. La jornada l'organitza la Plataforma Amics del Conservatori.

Els participants es distribuiran en grups d'unes 10 o 12 persones i es farà una visita tant per l'exterior com per les diferents dependències de l'edifici (teatre, Orfeó, local dels Armats i de les altres entitats, Espai 1522, escola de circ La Crica...). Durant el recorregut per tots els espais, els grups trobaran les relatores, que prendran nota de les idees, propostes i suggeriments, sense condicionants econòmics ni estructurals. Es tracta, expliquen, de «somiar» i expressar com s'imagina cadascú el futur d'aquest emblemàtic edifici de la plaça de Sant Domènec.

L'activitat començarà a 2/4 de 10 del matí al vestíbul del teatre Conservatori i és previst que s'acabi a la 1 del migdia després d'haver fet el vermut i d'escoltar la llista de les idees i propostes recollides al llarg del matí. Totes les propostes seran recollides en un document que es farà arribar als participants d'aquí a uns quants dies.