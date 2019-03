Un reconegut cor nord-americà inaugurarà el cicle pro-orgue de Cardona

The Southern California Choral Ambassadors serà la formació que oferirà el primer dels concerts benèfics organitzats per la comissió pro-orgue de Cardona, demà a les 8 del vespre, a l'església de Sant Miquel. Originaris del sud de Califòrnia, els integrants d'aquesta formació juvenil nord-americana s'han format a la prestigiosa Escola de San Juan Hills del comtat d'Orange de Califòrnia, on han desenvolupat una intensa activitat musical. El cor és constituït per 35 cantaires que s'agrupen i donen lloc a diversos conjunts vocals: un cor de cambra de veus mixtes, un conjunt femení o bé un quartet de barbershop. Són dirigits per Michael Ushino, director del departament d'Arts Coral -Vocal i del Conservatori de Música Vocal de San Juan Hills High School. L'entrada del concert serà de taquilla inversa.