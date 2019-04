El dibuix explica a Sitges la història de l'art des del modernisme a les avantguardes

El Museu Maricel de Sitges acull fins al diumenge 23 de juny l'exposició Del Modernisme a les Avantguardes. Dibuixos de la col·lecció Fundació Mapfre, que mostra 47 obres amb la voluntat de donar testimoni de l'evolució de la creació en el camp de l'art des de meitat del XIX i durant el segle següent. El visitant podrà gaudir amb peces d'artistes de la talla de Marià Fortuny, Auguste Rodin, Edgar Degas, Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dalí i Joan Miró, entre d'altres, fins a un total de 33 creadors de primera magnitud.

La mostra s'inicia amb els dibuixos de Joaquín Sorolla i Marià Fortuny, que encara seguien els esquemes tradicionals de la pintura i l'art del seu temps. El següent àmbit tracta la modernitat, que es va establir en el panorama social i cultural a l'entorn del canvi de segle. A través d'autors com Joaquim Sunyer i Enric Casanovas s'ensenya la importància que va tenir la representació de la figura femenina en un període de grans transformacions en tots els àmbits.

L'avantguarda va portar un gran trasbals que tendències com el cubisme i l'abstracció van palesar amb intensitat. Juan Gris, Joaquim Torres García i Sonia Delaunay són alguns dels noms dels creadors que van experimentar en aquests àmbits, així com Archipenko i Picasso, entre d'altres. La construcció de nous llenguatges va portar la creació artística a estadis fins aleshores desconeguts. El surrealisme ens porta autors com Dalí i Miró, que van conèixer el moviment a través de les estades a París. Després de la guerra civil, amb el sotrac que va significar, van sorgir nous artistes que van explorar en els contorns de les avantguardes, com Àngel Ferrant i Eduardo Chillida.

L'exposició està comissariada per Ignasi Domènech, cap de Col·leccions del Museu de Sitges, i està organitzada conjuntament pel Consorci del Patrimoni de Sitges i la Fundació Mapfre. La mostra es pot veure a la planta baixa del Museu de Maricel de la localitat del Garraf.