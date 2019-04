Ebri Knight homenatja el bàndol republicà amb l'EP «La voz dormida»

Coincidint amb el 80è aniversari del final de la Guerra Civil, aquest dilluns 1 d'abril, Ebri Knight publiquen l'àlbum 'La voz dormida', un homenatge al bàndol republicà a través de quatre cançons. El grup d'Argentona ha volgut "reivindicar" amb el seu nou disc els perdedors de guerra, i convertir-lo un "testimoni i altaveu de 80 anys de silenci i oblit". L'Espai del Memorial Democràtic de Barcelona acull aquest vespres la presentació de l'àlbum, en un acte on es barrejaran la música, la poesia i les intervencions de personalitats diverses per parlar de memòria històrica, lluita obrera i antifeixisme.

En el nou àlbum Ebri Knight es fa seus els referents polítics destruïts pel franquisme, com són el republicanisme, el món llibertari, l'alliberament cultural i la lluita obrera.

'La voz dormida' conté quatre cançons. '1939', una introducció que "contextualitza" els 80 anys transcorreguts des del final de la Guerra Civil ("durant els quals no s'ha reparat el genocidi ideològic", canten); 'La voz dormida', el single del disc, amb un text en castellà inspirat en l'univers poètic de Miguel Hernández o García Lorca, una generació de poetes "molts d'ells exiliats, afusellats o represaliats" als quals homenatgen; 'Canción del frente unido', una adaptació d'un himne històric de l'esquerra alemanya compost per Bertolt Brecht i Hannns Eisler el 1934; i 'El partisano', una adaptació lliure de 'The Partisan', que Leonard Cohen va adaptar al seu torn de la cançó de resistència francesa 'La Complainte du Partisan'. Adaptada "pensant en la realitat dels maquis i en l'exili" compta amb la col·laboració de Gemma Humet.