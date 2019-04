José Sacristán s'estrena en el monòleg i debuta al Romea amb el Delibes més íntim

El Teatre Romea estrena aquest dilluns l'adaptació teatral de José Sámano, José Sacristán i Inés Camiña sobre la novel·la de Miguel Delibes escrita l'any 1991 'Señora de rojo sobre fondo gris'. L'obra ofereix una mirada íntima de la història en la qual l'escriptor Miguel Delibes va donar testimoni de la seva admiració per la seva dona: Ángeles de Castro. Un homenatge de l'autor que enllaça confessió, memòries, discurs íntim i declaració pública d'amor. Per Sacristàn, l'obra representa la primera incursió en el monòleg teatral, estrena a la qual s'ha de sumar el seu debut al Romea, on no havia actuat mai abans. Amb 'Señora de rojo sobre fondo gris', l'actor i Sámano tornen a Delibes trenta anys després de portar a escena 'Las guerres de nuestros antepasados'.

L'espectacle es presenta com un mitjà per explorar la història íntima del matrimoni, així com l'amor que compartien i el tràgic desenllaç de la seva relació. L'espectacle trasllada l'espectador a l'estiu i tardor d'un inequívoc 1975, mentre parla de la pèrdua de la muller en el camí desenfrenat cap a la mort.

A l'espectacle (com a la novel·la), un pintor amb molts anys en l'ofici porta temps sumit en una crisi creativa. Des que, de forma imprevista, va morir la seva dona, que ho era tot per a ell, pràcticament no ha pogut tornar a pintar.

És l'estiu i tardor de 1975, i la filla gran del matrimoni està a la presó a causa de les seves activitats polítiques. En aquestes dates sorgeixen els primers símptomes de la malaltia de la seva mare, que la filla viurà des de dins de la presó. Aquest és un altre record permanent en la vida del seu pare, que també ara reviu.

"Sento que tornar a Miguel Delibes, ara amb el seu esglaiat Nicolàs (el protagonista), suposa entregar-me a la tasca que bé podria ser o significar la culminació d'una aventura de feina i de vida que ve durant ja més de seixanta anys", ha declarat Sacristán sobre aquest nou repte interpretatiu" que va estrenar el novembre de l'any passat a Madrid.