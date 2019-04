Les Beates guanyen el primer concurs Tarima Ex Novo i Pedregar s'endú el guardó del públic

El Mercat de Puigmercal va acollir dissabte la final del concurs Tarima Ex Novo, convocat per la cooperativa Cultura del Bé Comú, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, un concurs original en què els membres de cada grup es van formar de forma aleatòria i sense conèixer-se. En un mes havien de crear material original per presentar-lo a la final. Tots els grups (dels deu inicials van acabar participant-ne vuit) es van batejar amb noms de carrers del Centre Històric de Manresa. El jurat, format per Anaïs Vila, Ian Sala i Eduard Serra, van triar com a grup guanyador Les Beates, format per Gemma Lorenzo (flauta travessera i veu principal), Joel Pérez (baix elèctric i veus), Laura Isanta ( sampler, veus i claqué) i Òscar Ponga (guitarra elèctrica i veus). Les Beates van obtenir 300 euros i la possibilitat de tocar al FABA 2019. El premi Aviram, que el va decidir el públic votant per Instagram (i que consisteix en l'enregistrament d'un dels temes als Estudis Aviram), se'l va endur Pedregar, format per Josep Pinyot (guitarra), Guillem Estany (saxo), Pau Schultz (bateria) i Aleksandra Janas (veu principal).