Berga salda el deute amb el polifacètic Xavier Gassó recordant la seva obra

Donar a conèixer la seva obra i, a la vegada, saldar un deute pendent de la ciutat de Berga amb el polifacètic artista, home de cultura i d'entitats Xavier Gassó, que va morir a causa d'un accident l'octubre del 2016. Aquest és l'objectiu d'una colla de companys seus, que sota el paraigua del grup d'amics de Xavier Gassó, i amb el suport de l'Ajuntament de Berga i l'Arxiu Comarcal del Berguedà, han impulsat una exposició que recollirà una pinzellada de la seva trajectòria artística. La mostra, titulada Visions, es podrà veure al Museu Comarcal de Berga des d'aquest dissabte, 6 d'abril, fins al 22 de maig.

Encara que la pintura era una de les disciplines que més va treballar Gassó –amb estudis de l'escola Massana, a la Llotja de Barcelona i alumne de pintors berguedans com Joan Ferrer o Josep Maria de Martín– havia treballat altres tècniques, com el dibuix, la litografia, el gravat o el disseny, entre d'altres. És per això, que tal com va recordar ahir a la presentació de la mostra Xavier Pedrals, amic de Gassó i director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, l'exposició inclourà treballs de totes les disciplines amb les quals va destacar l'artista. «La intenció és mostrar que va ser un artista excepcional, amb una formació molt completa, que va experimentar força camps creatius», va assegurar.

L'exposició ocuparà el vestíbul del Museu Comarcal de Berga, situat al carrer dels Àngels, i també dues de les sales de l'equipament. Els treballs, segons va avançar Pedrals, estaran agrupats per tècniques i temàtiques. A més a més, s'hi podrà veure una mostra del material que utilitzava per pintar.

Juntament amb Pedrals, al dar-rere d'aquesta exposició de record a Gassó hi ha Francesc Galera, Marcel·lí Casas, Joan Buchaca, Ramon Fontquerni i Marc Duran, tots ells amics, alumnes i companys de projectes de l'artista. Tots ells van elogiar, ahir durant la presentació, la figura de Gassó i en van destacar especialment «la qualitat tècnica i humana» de l'artista, així com la seva actitud «perfeccionista, tenaç i perseverant» i la facilitat que mostrava per adaptar-se a les necessitats de les persones amb qui treballava.

El regidor de Patrimoni i Museus de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, va recordar Gassó per la seva implicació en diversos àmbits de la societat berguedana, més enllà de la seva faceta d'artista. Va ser, per exemple, un dels impulsors del Memorial Democràtic. «Com ha passat altres vegades, no reconeixem els artistes locals fins que ja és massa tard», va dir Sánchez, que va anunciar que s'està treballant en una exposició completa de l'obra pictòrica de Gassó, «que esperem que no trigui massa a veure la llum».



Peça del mes dedicada



L'exposició s'inaugurarà aquest dissabte a 2/4 de 8 del vespre i paral·lelament, també des d'aquesta setmana, la peça del mes del projecte Àgora Cultural Berga estarà dedicada a Xavier Gassó, amb una obra relacionada amb la literatura, va avançar Sánchez. La xerrada sobre aquesta obra –de la qual n'han volgut mantenir-ne el secret– serà el divendres 26 d'abril a la sala de plens del consistori.