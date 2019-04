La Biblioteca de Casino mostra "Verdaguer Segrestat"

L'exposició itinerant "Verdaguer Segrestat. La utilitizació del mite durant el franquisme" es podrà veure a la biblioteca del Casino de Manresa a partir de demà i fins al 23 d'abril. La mostra és una producció de la Fundació Jacint Verdaguer amb el suport de la Xarxa de Museus d'Història de Catalunya i és fruit d'un exhaustiu treball de recerca comissariat per l'historiador Carles Puigferrat i la historiadora de l'art Carme Torrents. Arriba a Manresa amb el suport de la Biblioteca del Casino i el Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central.

A partir d'articles periodístics, imatges, enregistraments i correspondència s'analitza i es constata la progressiva instrumentalització de la figura del poeta per part del feixisme. Un procés perfectament planificat on el govern de Franco, des del primer moment, va presentar Verdaguer com un geni de la nació espanyola.

Del 2017 fins a l'actualitat l'exposició ha itinerat per diversos equipaments d'arreu de Catalunya on l'han vist més de 4.500 visitants: Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, Museu d'Història de Catalunya, MUHBA Vil?la Joana, Arxiu Comarcal de La Selva, Museu d'Història de Cambrils, Museu Comarcal de Cervera.

La mostra es complementarà amb la conferència de la comissària i presidenta d'Amics de Verdaguer, Carme Torrents. El públic podrà aprofundir en la recerca portada a terme i en l'impacte que va suposar l'intent d'apropiació de Verdaguer pel règim feixista de Franco.Serà el dia 9 d'abril, a les 19 h, a la seu d'Òmnium Bages-Moianès (c/ Sobrerroca, 38)