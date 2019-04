«Si creus que pots ajudar l'altre, no et mossegues la llengua»

? «Intentem trobar el punt just, sempre amb respecte», explica Imma Cortina sobre les crítiques i els comentaris que es fan entre si els diferents membres de Verum Fictio quan s'intercanvien textos: «A vegades pots donar un consell, i si creus que un relat es pot millorar costa mossegar-se la llengua, però ens dosifiquem molt a l'hora de criticar».

Montserrat Vilarmau, per la seva part, apunta que el mètode que es fa servir a l'Ateneu Barcelonès és molt més incisiu: «Ens diuen que hem de veure els altres companys com a lectors, no com a crítics malvats». I, tal com indica Cortina, «la gent no s'està de manies i diu el que pensa».

En aquest sentit, Torrents comenta que «no em molesta que em facin una crítica, però vull que me la raonin».