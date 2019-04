El Doctor Music Festival confirma la seva reubicació al circuit de Montmeló

El Doctor Music Festival se celebrarà al circuit de Catalunya, a Montmeló (Vallès Oriental), ha informat aquest dimarts el fundador de Doctor Music, Neo Sala, que s'ha vist obligat a buscar una alternativa a Escalarre (Pallars Sobirà) després de l'informe negatiu de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

En roda de premsa, Sala ha confirmat les informacions difoses en aquest sentit als últims dies, després de conèixer-se l'informe desfavorable de l'ACA que alertava sobre el possible risc d'inundacions a la zona del Pallars Sobirà en la qual estava previst celebrar el festival.

El Doctor Music Festival, també conegut com el festival de la vaca, se celebrarà del 12 al 14 de juliol, les mateixes dates en les quals estava previst, encara que passa de quatre a tres dies perquè "la primera jornada estava pensada per donar la benvinguda a la zona d'acampada del Pirineu i ara ja no té tant sentit", segons Sala.

El festival manté el cartell anunciat fins ara, amb bandes com The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Primal Scream o The Chemical Brothers, entre molts d'altres.