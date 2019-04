L'acte dels 40 anys de Regió7 omple el Kursaal

Ple absolut aquest dimarts al vespre a la sala gran del Kursaal, que acull la gala dels 40 anys de Regió7. L'acte, presidit per la nova consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, es planteja com un reconeixement als fundadors del diari, els treballadors, els anunciants, els quiosquers, els lectors, i també inclou l'entrega dels Premis Regió7, que enguany es traslladen de l'habitual Plana de l'Om al Kursaal i que són un reconeixement anual al talent de la Catalunya Central.

Budó encapçala la llarga llista d'autoritats que assisteix a la cerimònia i entre les quals també hi ha Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, empresa editora de Regió7; i un bon nombre de personalitats del món econòmic i social i càrrecs públics de les comarques centrals. Tampoc hi han faltat lectors del diari, que no s'han volgut perdre la cita i han omplert les més de 800 localitzats del Kursaal.

Vídeo: entrevistes a l'entrada de la gala (Enric Badia, periodista), Marc Marcè (director de Regió7), sor Lucía Caram i Fèlix Noguera (gerent)

La veu de Lloll Beltran ha estat l'encarregada d'obrir la gala i ha anat seguida d'una presentació de Berto Romero, el cardoní que ha esdevingut un dels humoristes i actors més destacats de l'Estat. Un toc d'humor prèvi a la benvingudade Marc Marcè, director del diari, que dalt l'escenari del Kursaal ha destacat el paper que ha jugat les darreres quatre dècades Regió7 i la seva voluntat de seguir informant. "Agraïm a tots els que ens han volgut fer callar, perquè ells ens han fet més forts", ha reblat.

El propi Marcè ha estat l'encarregat d'entregar un reconeixement als socis fundadors del diari, Gonçal Mazcuñán, Joan Montraveta, Remei Aranda, Pilar Parcerisas, Josep Raluy, juntament amb Jordi Comellas, el primer director, i Josep Camprubí, president durant anys del consell.

Moment del reconeixement als fundadors de Regió7.

Un agraïment als lectors



Un dels moments entranyables de la vetllada ha estat la projecció d'un vídeo de la visita a la redacció de Regió7 que van fer recentment les persones que estan subscrites al diari des del primer dia. I és que com s'ha encarregat de recordar Xavier Domènech, director adjunt de Regió7, dirigint-se al públic, "sou vostès, els lectors, els que ens doneu feina a tots nosaltres, així que moltes gràcies".

Seguidament, una acció artística creada expressament per a l'ocasió amb la música electrònica avançada de Primo Gabbiano, les ballarines Laura i Júlia Soler, i l'artista Quim Falcó, que han executat una performance que ha combinat les tres disciplines i que ha servit per deixar pas a l'entrega dels Premis Regió7.

Reconeixement al talent



Escollits per un jurat, els premiats d'enguany han conformat un grup més plural que mai, amb una primera figura internacional de la gestió esportiva, Pere Miró; una empresa líder en el sector dels components per a l'automoció, Denso; una artista que, a banda de la seva obra personal, s'ha distingit per la promoció de l'art modern, Roser Oduber; una iniciativa social de promoció de la cultura a través de la iniciativa veïnal i el suport municipal, Xarxa de biblioteques; una atleta berguedana que ja lidera la seva disciplina a escala mundial, Clàudia Sabata; una periodista manresana que ha esdevingut la veu de la Catalunya Central a TV3, Núria Bacardit; i el geòleg manresà Josep Maria Matamala. Tot combinat amb l'esperançador potencial de futur dels guanyadors del premi Tendències, el grup de rock Los Valientes i l'escriptor Xavier Mas Craviotto.

En els discursos, Josep Maria Matamala, per exemple, ha defensat que "nomès un poble que té la cultura suficient pot trencar totes les barreres que es trobi, i nosaltres les trencarem"; mentre que Núria Bacardit ha explicat que l'etapa "més bonica" de la seva vida és ara, encarregant-se de la delegació de TV3 a la Catalunya Central. Roser Oduber, per la seva banda, ha fet un "crit a la llibertat d'expressió" i des de les biblioteques veïnals de Manresa han promès que seguiran "vetllant pels nens i nenes que es queden enrere".

Pel que fa als premis que concedeix el públic per votació a través de Regió7.cat, el premi Estrella ha estat per l'entitat berguedana Grup Horitzó. El seu director, Jordi Garcia, ha destacat que "entre tots aconseguirem lluitar contra l'estigma dels trastorns mentals". Quant a l'Estrellat, ha estat per a Adif, responsable de les infraestructures de Renfe. Tot i estar-hi convidats, cap representant de l'empresa estatal ha acudit a l'entrega de premis.

La música tancarà la gala



Al final, una banda formada per músics del Bages de totes els estils interpretarà un clàssic dedicat als herois de tots els projectes, Heroes, de David Bowie. Hi participaran Natxo Tarrés i Juanjo Muñoz (Gossos), Salva Racero (ex-Lax'n'Busto), Celeste Alías, un quartet d'Esclat Gospel Singers format per Sílvia Luque, Sílvia Ollés, Maite Laso i Bego Molina; Valentí Holgado i Carles Blaya (McGregor's), Oriol Font (Los Valientes), i un quartet de corda del Conservatori format per Laura Romero, Marc Giménez, Mariona Casado i Toni Massegú. L'arranjament ha estat realitzat per David Martell.

Regió7 celebra el seu aniversari, a més de fer-ho amb l'acte del Kursaal, amb un número especial que va aparèixer el dia 30 de desembre, data exacta de l'aniversari; un suplement especial de 40 anys que s'oferirà amb l'exemplar de Sant Jordi i una exposició sobre aquest mateix període que es podrà veure a Berga, Manresa, Moià, Solsona, Igualada i Puigcerdà.