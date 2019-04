La xocolata inspira les manresanes Montserrat Vilarmau i Imma Cortina

Es pot perdre el cap, el nord i alguna cosa més per una peça de xocolata negra exquisida? Arribarà el dia que la producció de cacau assolirà l'estatut d'or negre que en el nostre temps ostenta el petroli i, de passada, revertirà com un mitjó la geopolítica mundial fent d'alguns països africans grans potències mundials? Per respondre a les dues preguntes cal llegir els relats de les manresanes Montser-rat Vilarmau i Imma Cortina, que formen part del volum Xocolata espessa (Gregal, 2018), un projecte sorgit de la coneixença establerta entre alumnes dels cursos d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès que s'ha materialitzat en una associació, Verum Fictio, amb ganes de fer-se sentir.

L'espurna d'aquesta història es va encendre en unes jornades sobre edició i màrqueting per a escriptors que van impartir Silvia Querini, directora literària de Lumen, i Maria Antònia de Miquel, editora, consultora editorial i autora de manuals sobre l'ofici i la tècnica de l'escriptura. «Van ser tres dies que ens van fer topar de nassos amb la realitat», explica Vilarmau: «Tots tenim la nostra trajectòria, hem fet cursos a l'Ateneu de diferents temàtiques, i a aquest s'hi van apuntar una seixantena de persones». A un autor li agrada parlar de personatges, ambients i situacions, «però també és important que et parlin de números, percentatges, edició digital...».

D'aquell curset que va tenir lloc el 2014 en va sortir l'interès d'un grup d'assistents per continuar trobant-se i compartint experiències, fins al punt que van acabar creant l'associació Verum Fictio, l'any 2018: «Vam pensar que ens podíem donar suport mútuament», apunta Imma Cortina. El llibre de relats Xocolata espessa és, de moment, el resultat més tangible d'una iniciativa que neix de la necessitat que tot escriptor té de treure el cap i donar-se a conèixer en els ambients literaris. Publicar amb una editorial, avui en dia, no és gens fàcil.

«Si et presentes als llocs com a associació», explica el barceloní Feliu Torrents, «és més probable que et facin cas. Com a entitat, tenim més a l'abast posar una parada per Sant Jordi, apuntar-se a fires literàries, demanar subvencions i, és clar, promocionar els llibres que té cadascú pel seu compte». Verum Fictio són ara per ara quinze autors, onze dels quals signen els catorze contes del llibre que ha publicat el segell Gregal, set en català i set en castellà.

L'eix temàtic a partir del qual cada escriptor ha creat la seva nar-ració és la xocolata: «No tothom hi estava d'acord, però ho vam decidir democràticament», afegeix Cortina: «Vam pensar que era un element que donaria molt joc. A partir d'aquí, cadascú era lliure de tractar la qüestió com volgués».

Montserrat Vilarmau signa el conte Amarga seducció: «El protagonista és un home que està molt enganxat a la xocolata negra. Un dia en una cafeteria n'hi donen una peça que troba molt i molt bona i decideix buscar-ne més i combinar la menja de la xocolata amb el sexe». El problema, però, arriba quan «la seva adicció fa que es posin en perill altres coses que també són importants».

En el conte Cobejada xocolata, Imma Cortina crea una distopia on la xocolata és el bé més preuat de la humanitat. «Volia riure'm de les modes, d'allò que sembla inamobible però resultat que és molt efímer. En aquest cas, la xocolata és com el petroli: qui la posseeix, s'enriqueix», explica, afegint que «l'únic que no canvia és la condició humana».

En tots dos casos, les manresanes s'han pres la participació en el llibre com una oportunitat per experimentar. «Hi ha gent que em diu que no sembla que el meu relat sigui meu», afirma Cortina. I Vilarmau adverteix que «jo no havia escrit res eròtic abans».

Feliu Torrents, per la seva part, signa dues de les ficcions del llibre, on reflecteix la seva passió per la filogia en una d'elles i una experiència personal en l'altra. En els tres casos, la diversitat de punts de vista exemplifica la riquesa d'un col·lectiu amb molta empenta.