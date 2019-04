Aitor Moll destaca les característiques singulars de Regió7

Regió7 és un diari singular i autèntic, va començar dient el conseller delegat de Prensa Ibérica, al qual pertany el diari, Aitor Moll. Ho és, va comentar, perquè «és l'únic» que es va crear en un territori que no existia com a realitat administrativa, en una ciutat que no és capital de província, i amb un marcat caràcter local. «És el que ara s'anomena hiperlocalisme».

Moll va afirmar que és un exemple de periodisme proper i vinculat a les inquietuds dels ciutadans i el territori. Va felicitar el diari «per les seves grans i petites històries i per explicar les llums i ombres de la realitat». «El diari és una talaia per observar la realitat, però també un punt de trobada». Va dir que un periodisme proper, lliure i fiable contribueix a produir societats que prosperen».

Finalment va assegurar que Catalunya és un dels objectius prioritaris de Prensa Ibérica, una «empresa familiar» que té dos diaris i un setmanari a Catalunya. Va reafirmar la seva aposta de present i de futur pel periodisme i per la introducció de les noves tecnologies.

Moll va tenir un record per Andreu Aguilera, que va ser director tècnic de Regió7.