«Aquest 40 anys han sigut fascinants, i els pròxims encara ho seran més»

El director de Regió7, Marc Marcè, va ser l'encarregat de donar la benvinguda a les persones que ahir van omplir el teatre Kursaal en els 40 anys de Regió7. Va advertir, ja d'entrada, que no tocava fer «sermons sobre greuges», sinó «donar les gràcies a qui ha fet possible» aquests 40 anys, que van començar amb una publicació que sortia dos dies a la setmana i que ha acabat sent un diari amb més de 35.000 lectors i 24.000 lectors únics diaris cada dia a la seva pàgina web. Tot plegat és «un projecte d'èxit i positiu per a la Catalunya Central».

Va recordar que qui va començar el projecte no ho va tenir gens fàcil: «No hi havia Estatut, el català era una incògnita i hi havia el perill real d'una involució franquista. Ara tenim present que els de fa 40 anys se'n van sortir, i nosaltres també ho farem».

Marcè va afirmar que els 40 anys de Regió7 «han sigut fascinants, i els pròxims encara ho seran més». Va refermar el compromís del diari amb la llengua i el país, i amb el «periodisme valent i responsable, perquè un bon periodisme millora la societat».

Per això també va fer extensiu el seu agraïment a totes les persones i institucions que «ens han volgut fer callar perquè ens han fet més forts». A títol personal també va donar les gràcies a qui en el seu dia van confiar en ell per dirigir el diari.

Va acabar la seva intervenció citant una frase del periodista i dramaturg nord-americà Arthur Miller: «Un bon diari, suposo, és una nació que parla amb ella mateixa». Per això «demà, i demà passat, i l'altre, i l'altre i l'altre, ens veiem i parlem a Regió7», va acabar dient Marcè.

També va tenir paraules d'agraïment per a totes les persones que ahir van ser guardonades amb els premis Regió7 d'enguany.