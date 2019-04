Budó afirma que en un món globalitzat la informació local es fa més imprescindible

«Heu explicat 40 anys de la història del país pel filtre local», va assegurar ahir la consellera de Presidència de la Generalitat i portaveu del Govern, Meritxell Budó. La celebració dels 40 anys de Regió7 que va incloure el lliurament dels premis que cada any atorga el diari va ser el seu primer acte oficial a la Catalunya Central.

I de la Catalunya Central també en va parlar Budó. Va assegurar que Regió7 ha fet de transmissor dels valors del país, i en va destacar especialment dos. L'articulació que el diari ha fet del concepte Catalunya Central i el fet de ser premsa en català. «Heu contribuït a fer lectors en català», va afirmar. Va manifestar que «heu demostrat que són missatges derrotistes que no són certs» els que auguren la desaparició de la premsa en paper, i encara més en català.

Durant la seva intervenció, que va cloure el capítol de parlaments, Budó va opinar que el periodisme «és una activitat complexa que ha d'afrontar reptes enormes», i que Regió7 «ha consolidat un model rigorós, independent i de qualitat». També va tenir temps per parlar de globalització, que «obliga a marcar personalitat pròpia» en una època en què és més fàcil saber què passa a Washington que no pas al propi municipi o comarca. «Sou imprescindibles perquè no hi ha res més important per als veïns i veïnes d'un territori que saber què passa al costat. En un món cada cop més petit es fa palesa més que mai la necessitat de sentir-nos d'un lloc. Sou un element de cohesió social i territorial».