Melcior Comes, Sebastià Alzamora, Sergi Pàmies, Ingrid Guardiola i Aina Bestard, Premis Crítica Serra d'Or 2019

L'obra 'Sobre la terra impura' (Proa), de Melcior Comes, ha rebut el Premi Crítica Serra d'Or de Novel·la 2019; 'La netedat' (Proa), de Sebastià Alzamora, el Premi Crítica Serra d'Or de Poesia 2019; Sergi Pàmies, amb 'L'art de portar gavardina' (Quaderns Crema), el de Narrativa; Ingrid Guardiola, el d'Assaig per 'L'ull i la navalla' (Arcàdia); Esther Tallada, el de Traducció 2019 per 'Llum d'agost' de William Faulkner (Edicions de 1984), i Agustí Pons, el Premi Crítica Serra d'Or de Biografia 2019 per 'Maria Aurèlia Capmany, l'època d'una dona' (Meteora). Entre d'altres, també s'ha guardonat les obres 'Herència abandonada' de Lara Díez i 'Siempre a la verita tuya', dirigida per Manuel Veiga i la Nau Ivanow.

Pel que fa a l'apartat de Recerca, Xevi Camprubí ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca 2019 (Humanitats) per l'obra 'L'impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps' (Fundació Noguera). 'Atles dels núvols de l'Observatori Fabra' (Reial Acadèmica de Ciències i Arts de Barcelona, RACAB), de Javier Martín-Vide i Alfons Puertas, ha obtingut el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca 2019 (Altres Ciències). 'Katalanische und Okzitanische Renaissance. Ein Vergleich Von 1800 Bis Heute' (De Gruyter), de Georg Kremnitz, ha rebut el Premi Crítica Serra d'Or de Catalanística 2019.



Teatre



En la categoria de teatre, l'obra de Lara Díez Quintanilla 'Herència abandonada' s'ha endut el Premi Crítica Serra d'Or de Teatre 2019 al text de teatre català; 'Siempre a la verita tuya', dirigida per Manuel Veiga, ha rebut el guardó a l'espectacle teatral; mentre que Nau Ivanow, pels seus 20 anys, ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or de Teatre 2019 a l'aportació més interessant.



Literatura Infantil i Juvenil



En l'apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d'Or Infantil 2019 és per a l'obra 'Un pèl a la sopa' (Flamboyant), amb text d'Àlex Nogués i il·lustració de Guridi; el Premi Crítica Serra d'Or Juvenil 2019 és per a 'La maleta' (Babulinka Books), de Núria Parera; mentre que el Premi Crítica Serra d'Or Coneixements 2019 és per a 'Naixements bestials' (Zahorí Books), d'Aina Bestard.

El jurat dels Premis Crítica Serra d'Or 2019, en l'apartat de Literatura i Assaig, ha estat format per Borja Bagunyà, Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta Nadal i Pere Antoni Pons. En l'apartat de Recerca l'han compost: Jaume Aulet, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols, Joandomènec Ros i Francesc Vilanova. Joan-Anton Benach, Francesc Massip, Marta Monedero, Juan Carlos Olivares i Anna Pérez Pagès han constituït el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d'Or, l'han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura.

L'acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or 2019, que enguany arriben a la 53a edició, s'ha celebrat a l'Espai Endesa de Barcelona. Les obres premiades corresponen a les més destacades de les publicades l'any 2018, i sense que s'hagin presentat a concurs. Els Premis Crítica Serra d'Or no tenen dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament d'una serreta d'or, de solapa, que representa la distinció que atorga la revista 'Serra d'Or'.