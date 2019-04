Regió7 omple el Kursaal en els seus 40 anys amb un gran gràcies i mirant cap al futur

La d'ahir no era una estrena teatral. Més ben dit, el que es presentava en un teatre Kursaal de Manresa ple era una obra que fa 40 anys que dura. La de les quatre dècades d'aquest diari, Regió7, al peu del canó. Informant i vertebrant la Catalunya Central, com van fer notar els parlaments. Va ser una vetllada d'aniversari que, alhora, va servir per lliurar els premis anuals del diari. Dues hores en què, al marge de Regió7, la paraula que es va sentir més va ser «gràcies». Gràcies al diari per la seva tasca i gràcies a tothom qui l'ha fet possible des del primer dia. Tot plegat va suposar una injecció d'energia per continuar endavant amb la mirada fixada en un futur, el de la premsa, tan incert com engrescador i necessari.

Abans d'entrar, salutacions dels presents al pati del Kursaal i fotos al photocall. A dins, va presidir la filera de les autoritats la nova portaveu del Govern, Meritxell Budó, que s'estrenava en un acte a la Catalu-nya Central. Ja amb tothom assegut, després d'una benvinguda amb la veu en off de la còmica igualadina Lloll Beltran, l'humorista cardoní Berto Romero va obrir la vetllada amb una intervenció on va aparcar el seu paper d'estrella televisiva per recuperar el Berto que es va iniciar als escenaris de Manresa.

Els iniciadors

Després d'ell, Marc Marcè, director del diari, en va repassar alguns números: 65 treballadors, 35.000 lectors diaris a la versió de paper i 24.000 a la web. Alhora, va parlar de l'aposta per un periodisme «valent i responsable, cosa que «comença a faltar», va lamentar. Ell mateix va lliurar un obsequi als iniciadors de Regió7: Gonçal Mazcuñan, Joan Montraveta, Remei Aranda, Pilar Parcerisas i Josep Raluy, i al primer director, Jordi Comellas. En el seu discurs, Mazcuñán va esmentar amb emoció dues persones que no van poder ser amb ells, els desapareguts Albert Macià i Andreu Aguilera. Mentrestant, de fons, es veien fotos en blanc i negre dels inicis.

Amb la música de Star Wars sonant, es van projectar els noms dels col·laboradors que han fet possible el diari tots aquests anys. El gràcies va continuar amb un vídeo dedicat als primers subscriptors que recollia una visita que van fer recentment a les instal·lacions del rotatiu a Manresa, on van rebre l'aplaudiment del personal de la casa. Tot seguit, un altre vídeo amb els treballadors formant un 40 amb post-it va precedir la presència a l'escenari dels tres membres més antics de la plantilla (Irene Grau, Mercè Puigpelat i Xavier Domènech) i de quatre del comitè d'empresa: Dani Perona, Mar Bautista, Roger Junyent i Abel Gallardo. En aquesta ocasió, l'obsequi el va lliurar Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, de la qual forma part Regió7 des del 2006. Domènech, director adjunt del diari, va tenir un record pels primers 500 accionistes que van decidir comprar mil, dues-mil pessetes en accions del diari. «Deien que es feien socis». Va demanar als presents que el continuïn comprant.

Després d'un homenatge als anunciants, va arribar la primera actuació de la vetllada, amb el pintor Joaquim Falcó dibuixant un Regió7 al ritme de la música de Primo Gabbiano i Júlia i Laura Isanta Soler ballant.

A les 8 del vespre, al cap d'una hora de l'inici de la festa, va començar el lliurament dels premis Regió7. La presentadora, la periodista Queralt Casals, els va anar introduint. La berguedana Clàudia Sabata (premi Esport), Roser Oduber (Cultura), que va reivindicar la llibertat d'expressió; les biblioteques veïnals (Actius Socials); la periodista Núria Bacardit (Comunicació), que va reclamar «fer la nostra feina sense traves»; Xavier Mas Craviotto i el grup Los Valientes (Tendències), amb el primer dedicant el guardó a les paraules i «als presos polítics i exiliats d'avui i d'ahir també»; Adif (Estrellat), que no va recollir ningú; Denso (Empresa); Josep Mata-Perelló (Ciència i Tecnologia); Pere Miró (Ambaixador), que, com Berto Romero, va encomanar als presents la seva estimació per la ciutat on va néixer, malgrat que faci anys que no hi visqui, i l'entitat berguedana Grup Horitzó (Estrella, triat per votació popular entre els lectors, com el premi Estrellat).

Els parlaments d'Aitor Moll, de l'alcalde Valentí Junyent i de la consellera Meritxell Budó van donar pas a la segona actuació, la interpretació de Heroes de David Bowie per un elenc de músics de casa nostra. Tot seguit, la vetllada encara es va allargar una bona estona més al pati del teatre.