El talent de casa llueix en la gala d'aniversari

La festa d'ahir va tenir un moment destacat per a l'entrega dels premis anuals de Regió7, que enguany s'encabien en la gala d'aniversari i ho aprofitaven per créixer de nou a onze guardons: s'hi afegia com a novetat un reconeixement amb apartat propi a la ciència i la tecnologia, mentre que el premi Tendències es desdoblava amb un doble lliurament ex-aequo. La gala va tornar a col·locar a l'escenari mostres del talent que hi ha al territori, fortament ovacionat, i que en alguns casos no va desaprofitar l'ocasió per a la reivindicació social, política i laboral.



Premi Esport



La campiona del món sub-23 en skyrace de curses de muntanya, la berguedana Clàudia Sabata, va obrir el torn de guardonats, amb el lliurament a càrrec de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Va posar en valor disciplines com la seva, que tot i ser minoritàries, li han donat bons resultats esportius i «un gran creixement personal». Il·lusionada «quan diuen que m'han vist al diari sense tenir la necessitat d'haver de demanar a quin», va agrair a Regió7 la seva «proximitat», i també va donar gràcies al seu Berguedà.



Premi Cultura

Amb l'artista Roser Oduber, que va ser premi Cultura, va arribar un dels moments reivindicatius de l'acte. Creadora del Centre d'Art i Sostenibilitat del Forn de la Calç, de Calders, i presidenta de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central, Oduber va defensar els «llenguatges contemporanis», i va demanar «als programadors que poden fer arribar nous missatges, a incorporar més dones, que n'hi ha que són molt bones creadores, però no totes tenen l'oportunitat». Una reivindicació que va fer extensiva a «altres col·lectius de gent molt bona», i aprofitant «el moment històric que tenim ara», no es va voler acomiadar «sense fer un crit de defensa a la llibertat d'expressió».



Actius Socials



El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Toni Erro, va ser l'encarregat de recollir el premi Actius Socials, que enguany reconeixia la tasca formativa i socialitzadora que fan les deu biblioteques veïnals que hi ha a la ciutat, i que lliurava el director general de gestió a Catalunya de Prensa Ibérica, Fèlix Noguera. Erro va recordar els inicis del servei fa 30 anys, fins que el 1995 la Federació que ara ell presideix en va assumir la gestió. Va encoratjar les associacions de veïns a continuar treballant per mantenir aquest servei com «uns espais de referència als barris».



Premi Comunicació



Com a periodista, Núria Bacardit, va lloar «els mèrits» de Regió7 per haver complert 40 anys, i va recordar el seu pas pel diari on havia fet pràctiques. La gala d'ahir la va reconèixer amb el premi Comunicació, que va voler fer extensiu al seu company i càmera, Ferran Prat, i que agraïa especialment per haver coincidit amb «l'etapa més bonica i especial» a nivell professional, després de la creació, fa més de quatre anys, de la delegació de TV3 a la Catalunya Central, de la qual és responsable. Un territori, el seu, «al que calia donar-li veu», i del qual «encara queda molt per explicar». No va passar per alt les dificultats per les que diu que passa actualment el periodisme, i va reivindicar «poder fer la nostra feina sense traves».



Premi Tendències



El director de Regió7, Marc Marcè, va lliurara el premi per a artistes prometedors, Tendències, que aquesta vegada tenia un doble reconeixement al navassenc Xavier Mas Craviotto, autor de narrativa i poesia que ha guanyat el premi Documenta per a joves amb La mort lenta; i al grup manresà de rock Los Valientes, que integren Toni Comino, Roger Rovira, Arnau Polinario i Oriol Font. Durant els parlaments, per separat, Xavier Mas va fer gala de les seves dots literàries per captivar els presents amb un elogi a les paraules i a la seva importància a nivell comunicatiu i social, i va ser fortament ovacionat quan va conduir aquest joc literari cap al record pels independentistes i rapers presos o exiliats. Al seu torn, Los Valientes van explicar que no s'imaginaven «haver arribat fins aquí», i van agrair tothom qui ho ha fet possible «i que ens ajuda a seguir creixent i a ser més ambiciosos».



Premi Empresa



Amb 28 anys de presència a Sant Fruitós, on ha donat feina a més de 5.000 persones, la multinacional japonesa de components de l'automoció Denso Barcelona ha estat la guardonada d'enguany amb el premi Empresa. El seu president, el manresà Josep Manel Giménez, va ser l'encarregat de recollir el premi de mans del conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll. Giménez es va referir «al talent, la humilitat i el compromís», com els tres grans valors en què es basa l'empresa, «i premis com el d'avui ens animen a seguir així». Va parlar de l'encaix que ha trobat una empresa nipona a Catalunya «pels valors compartits de sinceritat, cultura de l'esforç, i per la ment oberta i estalviadora».



Premi Ciència i Tecnologia



Els premis Regió7 feien ahir per primer cop un reconeixement propi a la categoria de ciència i tecnologia, que s'estrenava amb el geòleg manresà Josep Maria Mata Perelló, que destaca, entre altres, per la seva trajectòria docent a l'Escola de Mines de Manresa. També li va entregar el premi Aitor Moll. Mata Perelló, que va admetre que «hi ha molta més gent que mereix aquest premi», es va definir com un divulgador de la recerca, amb voluntat «d'apropar la cultura i la ciència als ciutadans» trepitjant territori. Actualment ho fa a partir del Geoparc de la Catalunya Central, però també «al servei d'allà on hi ha problemes, com el Carmel o l'Estació de Sallent».



Premi Ambaixador



Amb un discurs de records i elogis cap a Manresa, Pere Miró es va posar el públic a la butxaca com a artífex del premi Ambaixador, que va lliurar la Consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Com a director general adjunt del Comitè Internacional Olímpic, Miró va explicar que la feina el manté lluny de Manresa «però no de cor, perquè sempre m'hi he sentit proper», fins al punt que «la primera notícia que miro al diari el cap de setmana és el resultat del Manresa de bàsquet», va bromejar. I és que «ser manresà, es porta a l'ADN», i va assegurar que vagi on vagi «sempre en faig gala».

Miró va fer un repàs de la seva infantesa a la ciutat, i del carrer Guimerà que el va veure néixer. Va recordar el seu pas pel Club Natació Manresa , on va passar «els anys més feliços», i va fer «els millors amics».



Premis Estrella i Estrellat



Va tancar la gala el premi Estrella un dels dos (junt amb l'Estrellat) que concedeix el públic per votació popular, i aquest cop va decidir per majoria que havia de ser pel Grup Horitzó del Berguedà, que treballa per la integració laboral de les persones amb problemes derivats de malalties mentals i amb risc d'exclusió social. La consellera Budó va entregar el premi al president de l'entitat, Jordi Garcia , que el va voler fer extensiu a PADES Bages, l'entitat amb qui va competir frec a frec pel premi. Amb el seu discurs, Garcia va voler desestigmatitzar les malalties per trastorn mental que «segons l'OMS, afectaran una de cada quatre persones». Va agrair el premi, que encoratja l'entitat en el seu projecte de creació d'un centre especial de treball.

Moments abans s'havia concedit el premi Estrellat a Adif, l'empresa responsable de vies i estacions de Renfe, que va excusar la seva absència, entre xiulets el públic.