Dolo Beltran i Jordi Busquets porten al Voilà! la seva primera proposta conjunta

Jordi Busquets (Puig-reig, 1972) diu que, de vegades, «encaixes» amb una altra persona. És el que en diríem una qüestió de «química». Així és com defineix el polifacètic guitarrista, compositor i productor puig-reigenc la relació que estableix a l'escenari amb la carismàtica actriu, cantant i compositora Dolo Beltran (Barcelona, 1974), ex-Pastora. Busquets i Beltran porten aquesta nit a la sala Voilà! de Manresa (22 h) una proposta acústica, de petit format, executada només amb veu i guitarra i titulada Concerts íntims, on interpreten un recorregut per temes de Pastora i les cançons del primer disc de la cantant després de l'etapa amb els germans Riba.

A Copilotos (Sony, 2017), el seu disc de debut, que va haver de retardar perquè va coincidir amb l'embaràs i el naixement del seu fill, Beltran va sumar el productor i discjòquei Sergio Fernández per elaborar un disc de dotze temes molt ballables de pop electrònic. Busquets i Beltran es van conèixer a través d'uns amics comuns i, per la gira, explica Busquets, la parella de Beltran li va suggerir el seu nom. I a més del format amb banda, Busquets i Beltran han elaborat una proposta acústica, sorgida d'una casualitat –una proposició de set acústic en un hotel–, que ha derivat en un espectacle que permet, assegura Busquets, escoltar «la Dolo en un altre registre, com no se l'ha escoltat mai o molt poc», explica. De fet, «en el primer assaig que vam fer vam tenir clar que com més despullada fos la proposta perquè brillés la veu, millor». Concerts on, diu, «pràcticament no necessitem assajar: jo la segueixo a ella, i ella a mi». I avisa, els fans de Pastora «flipen perquè veuen les lletres, totes nascudes de les seves vivències, d'una altra manera. És l'essència. Sorprèn». Concerts íntims està «molt rodat» després de fer «força concerts a l'estiu, des de clubs fins a festivals, en format teatre, com a l'Acústica de Figueres». I, assegura el guitar-rista, «hi ha camí per córrer», de moment amb aquest format i amb banda («tot i que l'acústic té tibada perquè és més fàcil de moure») i en el futur en el proper treball de l'artista barcelonina.



«Instrumental» i «Les molèsties»

Busquets, que viu actualment a Barcelona i que havia estat part de bandes manresanes com Sapo i Cranc, col·labora amb Quimi Portet des del 2003 –també en la gira actual– i treballa assíduament amb Albert Pla, amb qui tornarà als escenaris a l'estiu. I ara?, «estic acabant la banda sonora de la nova sèrie de petit format Les molèsties, de Roger Coma», de qui també va signar Les coses grans, i avui mateix comença al Lliure l'assaig d' Instrumental, basat en el llibre homònim del pianista britànic James Rhodes, que dirigirà Iván Morales i interpreta Quim Àvila. Busquets s'encarrega de la direcció musical d'una obra que es podrà veure del 19 al 30 de juny. Continua, també, amb els recitals de poesia. Té dos projectes en curs, amb Fèlix Pons i Pau Berrondo, i dos de pendents, amb Blanca Llum Vidal i Estel Solé. No està malament per a un músic a qui, al principi, li feia vergonya tocar fora de l'habitació de casa: «No em puc queixar, en absolut. Tot el que ha anat venint ha estat genial».