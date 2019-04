Igualada examina el teatre infantil i juvenil en una 30a edició pendent de la pluja

Pep Farrés té tres aplicacions de meteorologia al mòbil que des de fa uns quants dies no para de consultar. El director artístic de La Mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada afronta la 30a edició del certamen com la seva darrera en el càrrec, després de complir un període de cinc anys en el qual ha consolidat la fira com a mercat, s'ha obert al públic adolescent i ha insistit que als infants se'ls ha de tractar com a persones intel·ligents. Els pronòstics són especialment inclements per a la jornada de dissabte. «Si plou, no hi podem fer res, prefereixo centrar-me en allò que està a les meves mans», afirma Farrés. Per si de cas, hi ha un pla B per dur els espectacles de carrer a recintes tancats.

Dels 18 espais escènics disposats –alguns tan inusuals com el celler del Sindicat de Vinyaters–, 11 són coberts i 7 a l'aire lliure. Gairebé tot es podrà recol·locar, però si l'aigua fa la guitza s'haurà de prescindir d'un dels plats forts de la 30a edició: l'espectacle d'inflables gegants Leonardo, somnis i malsons. Una producció de la companyia francesa Plasticiens Volants que s'ha programat per a dissabte a la nit (21.30 h) al Parc Central amb la doble missió de commemorar l'aniversari rodó i, d'altra banda, portar La Mostra a un indret de la ciutat, el Parc Central, tan concorregut com poc visitat per les propostes culturals. Entre altres mèrits, el grup del país veí exposa en el seu currículum la participació en la cloenda dels Jocs de Barcelona de l'any 1992 sumant les seves figures al xou creat per Comediants.

La Mostra d'enguany es basteix amb 55 companyies, que oferiran fins a 114 representacions durant els quatre dies del certamen. Del més de mig centenar de grups presents, 39 són catalans, 11 venen d'altres punts de l'Estat i 5 de l'estranger. A més, dels 55 espectacles que con-corren a la fira d'enguany, 12 són estrenes absolutes i 8 més són muntatges que encara no s'han representat a Catalunya.

Encara en el territori de les xifres, a més dels 18 espais esmentats, també hi ha tres itineraris pels quals discorreran algunes propostes de car-rer, i una d'aquestes rutes va pel costat del riu Anoia. I, en el capítol professional, ja es compta de moment amb 628 professionals de 337 entitats, que tindran el centre neuràlgic a la Llotja instal·lada al Museu de la Pell. L'any passat, el recompte final en va totalitzar 685.



Infants amb dos dits de front

El lema «Espectacles que et fan créixer» és una declaració d'intencions d'una fira que no vol cultivar un teatre infantil i juvenil totalment blanc i desproveït de crítica social. Sota la direcció artística de Pep Farrés, La Mostra està convençuda que als infants se'ls pot parlar de tot. En la programació d'enguany, hi ha espectacles que tracten la migració –i les conseqüències que hi ha al darrere, com la pobresa i la guerra–, el paper de la dona en la societat i la inclusió de la diferència.

Els balears Clownidoscopio Teatre, per exemple, afronten a l'obra Refugi el dilema que s'estableix entre qui cuida el seu lloc al món (refugi) i el qui en cerca un perquè l'han expulsat del seu (refugiat). Un altre cas és el de Gri-Gri, una proposta de Marionetes Nòmades que presenta una nena d'un poble de l'Àfrica subsahariana que, en fer-se dona, intenta escapar del destí prefixat pels costums de la seva gent.

Durant quatre dies es poden veure més de mig centenars d'espectacles –entrades al web mostraigualada.cat i a les taquilles de Cal Font–, i Farrés recomana que els adults mirin en el programa el gruix de propostes adreçades al grup d'edat dels seus petits. Hi ha oferta tant per a nadons com per a adolescents.

Un dels plats forts d'enguany és, precisament, la concentració de muntatges i activitats adreçats al públic jove a les instal·lacions de l'Escorxador. Un ampli grup d'una trentena de nois i noies ha elaborat una programació alternativa que complementa les propostes oficials de La Mostra. Recuperar aquest segment d'edat és clau per evitar el buit que s'origina quan els espectadors van al teatre de la mà dels pares i ja no hi tornen fins que hi van agafats de la mà de la parella.