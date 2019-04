José Manuel Garzón estrena avui «Nacidos culpables», amb direcció d'Enric Llort

La programació de la Sala Petita del Kursaal acollirà avui (20 h) l'estrena de l'obra Nacidos culpables, un muntatge de l'actor alacantí establert al Bages José Manuel Garzón, que ja ha exhaurit totes les entrades. L'espectacle, del qual ahir ultimava assajos, està dirigit pel manresà Enric Llort, amb música de José Galiana i amb col·laboració del mateix Llort i de Jordina Biosca. A Nacidos culpables parlen testimonis reals de fills de membres de les SS de l'Alemanya nazi que han heretat una culpa que no és seva però que els acompanya al llarg de la vida i es converteix en una càrrega, tant per a ells com per a les seves famílies. Els testimonis que sentirem –en la veu de José Manuel Garzón, del qual la temporada passada es va poder veure Palabras de Miguel– són durs, sorprenents, esgarrifosos, contradictoris... Durant molts anys han viscut darrere d'un mur de silenci i amb el pas del temps han anat descobrint les mentides que els han acompanyat i que els col·loca en una recerca constant de la seva identitat.