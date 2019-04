El secretari judicial del segrest de la farmacèutica d'Olot presenta llibre a la Papasseit

Coincidint amb el 25è aniversari de l'alliberament de la farmacèutica d'Olot Maria Àngels Feliu, Edicions Xandri publica Olot. Crònica d'un segrest, l'experiència novel·lada de Jacinto Vicente, el secretari judicial encarregat del cas. Demà, a les 7 de la tarda, la Llibreria Papasseit de Manresa (c/ Barcelona, 25) acollirà la presentació del llibre amb la presència del seu autor i de la traductora Natàlia Faja Flores.

El 27 de març passat va fer 25 anys d'un dels episodis més recordats de la crònica negra del país. Després de 492 dies en captiveri, la farmacèutica olotina Maria Àngels Feliu era alliberada davant l'estupefacció dels cossos de policia, del sector judicial i fins i tot de la seva família. El cas es va convertir en un dels serials mediàtics més recordats i infames de la història criminal a Catalu-nya.

En el llibre, Vicente inclou unasèrie de fets i d'informacions inèdites fins al moment: com era el contacte entre segrestadors i la família Feliu? Qui eren i com se sentien els segrestadors? Què se sap d'un hipotètic rescat? Per què Maria Àngels Feliu? Preguntes que es responen en un llibre que barreja la realitat amb la història novel·lada i que treu a la llum les interioritats del cas. El llibre, a més, té dues veus imprescindibles per entendre la trama. El pròleg el signa Jesús García-Fustel, el tinent coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que va viure el cas en primera persona. I tanca el volum un epíleg de Tura Soler, periodista d'El Punt Avui, que va ser la primera periodista en publicar els noms dels segrestadors en un mitjà de comunicació.