Un espectacle basc inspirat en les heroïcitats d'Ulisses inaugura la 30 edició de la Mostra d'Igualada

L'espectacle 'El viaje de Ulises' de la companyia basca Teatro Gorakada ha estat l'encarregat d'inaugurar aquest dijous al vespre la 30a edició de la Mostra d'Igualada. La proposta s'inspira en l'heroi grec com a metàfora de la vida i com a lluita contra les dificultats i les diverses maneres de resoldre-les. El director artístic del muntatge, Alex Díaz, reconeix que es tracta de tot un "repte" adaptar el clàssic al públic infantil. El muntatge ha donat el tret de sortida oficial a la Mostra d'Igualada, que enguany compta amb un total de 55 companyies que fins diumenge oferiran més d'un centenar de representacions de teatre familiar per diferents espais de la ciutat.

Abans de l'inici de l'espectacle i davant d'un teatre on no quedava ni una sola butaca buida, el director artístic de la Mostra, Pep Farrés, ha recordat que el lema d'aquesta edició és 'Espectacles que et fan créixer'. "És un eslògan que busca reivindicar la cultura", ha exclamat, tot afegint que "en un context com l'actual, on la cultura està patint tant, no podem oblidar que ens fa créixer com a persones".



El retorn de Teatro Gorkada a Igualada



La companyia basca Teatro Gorakada, que ja havien estat a la Mostra el 2017 amb 'Moby Dick', han estat els encarregats de donar el tret de sortida al festival. Ho han fet amb un espectacle inspirat en l'heroi de la mitologia grega Ulisses. Amb ell, ha explicat el seu director artístic, Alex Díaz, han buscat acostar "els clàssics als joves d'una forma més contemporània", amb la finalitat de despertar el seu interès.

L'espectacle ha combinat les peripècies d'Ulisses amb humor, fent alhora partícip a l'espectador, que s'ha submergit en la història. Com Ulisses va desafiar els imprevistos i va lluitar fermament per assolir el seu objectiu de tornar a Ítaca, l'espectacle, ha dit el director artístic, podria considerar-se "una metàfora" dels obstacles amb els quals es troben en l'actualitat molts refugiats.



55 espectacles



La Mostra d'Igualada, que es perllongarà fins diumenge, celebra els 30 anys amb 55 companyies i un total de 114 representacions. D'aquestes, 39 són de Catalunya, 11 de la resta de l'Estat i 5 internacionals. Hi haurà 20 estrenes: 12 absolutes i 8 a Catalunya.

El plat fort serà dissabte a la nit amb l'actuació de la companyia francesa Plasticiens Volants, que oferirà un espectacle de gran format al Parc Central d'Igualada. 'Leonardo, somnis i malsons', que es podrà veure per primer cop a l'Estat espanyol, està basada en la figura de Leonardo da Vinci i reinventa les fantasies del mestre de la mà de Salai, el seu deixeble.