Miley Cyrus actuarà al Primavera Sound 2019 en substitució de Cardi B

El Primavera Sound portarà Miley Cyrus a Barcelona, "una icona del pop contemporani" que actuarà en substitució de Cardi B el proper divendres 31 de maig, i compartirà cartell i escenari aquesta jornada amb Carly Rae Jepsen, Janelle Monáe i Robyn, ha anunciat el festival en un comunicat aquest divendres.

Cyrus, autora de 'Bangerz', compta amb temes que van del country al pop urbà, passant per experiments psicodèlics amb The Flaming Lips, i "s'ha alçat com una de les veus més inconformistes del star system actual, aportant a més un transformador discurs de gènere", ha destacat el Primavera Sound.

El festival ha explicat que Cardi B no actuarà finalment en aquesta edició: "L'artista nord-americana ha cancel·lat unilateralment la seva presència en el festival a causa de compromisos promocionals inajornables als Estats Units", ha dit, i ha lamentat les molèsties que això pugui ocasionar.