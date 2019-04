El Clam s'inaugurarà el 3 de maig amb el film guanyador del festival Sundance 2018

El el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam), inaugurarà les projeccions el dia 3 maig a Manresa amb la pel·lícula The (Mis)education of Cameron Post, un film dirigit per Desiree Akhavan que va guanyar l'any passat el prestigiós festival de cinema de Sundance i que es podrà veure per primer cop a Catalunya.

El film és un drama emotiu i extremadament commovedor que explica la història d'una noia que és obligada per la seva família a assistir a un centre de teràpia per reorientar joves homosexuals. El premi atorgat a Sundance no és l'únic que ha rebut aquest llargmetratge, ja que també ha estat guardonat al Festival Seminci de Valladolid amb l'Espiga de Plata.

La inauguració del Clam tindrà lloc el divendres 3 de maig, a les 8 del vespre, a la sala Plana de l'Om de Manresa. En el festival s'hi podran veure, fins al 12 de maig, diferents projeccions i activitats paral·leles relacionades amb la cinematografia en tres municipis diferents: Navarcles, Manresa i Sallent.

El Clam ha rebut enguany 269 curtmetratges i 98 llargmetratges de diferents països.