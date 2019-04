El clown manresà Marcel Gros aterra a la Mostra Igualada amb un homenatge al món de l'art

El pallasso i showman manresà, Marcel Gros, aterra aquest dissabte a la Mostra Igualada amb 'Planeta M.Art'. L'espectacle, que es veurà en primícia a la fira igualadina, ha exhaurit les entrades per als dos passis que es faran al Teatre de l'Aurora. Busca homenatjar el món de l'art. "Hi ha qui diu que l'art serveix per tot i altres que per res, però jo no m'imagino el planeta sense art", explica a l'ACN el clown. D'aquí el nom de l'espectacle: 'Planeta M.Art". Gros és un veterà a la Mostra on calcula que ha pogut participar en prop d'una quinzena d'ocasions.

'Planeta M.Art' és un dels 20 espectacles que la Mostra estrena en primícia aquest 2019. El clown ha creat un món interior que es fa realitat gràcies a "la música que es pot mirar, colors que s'escolten i paraules inventades". Gros busca demostrar que aquest "planeta" que crea està ple de "gent que fa volar el lapís i el pinzell, fa poemes i música". "Tots hi podem anar i construir un planeta nou", diu, tot remarcant que amb les presses del dia a dia "la gent no s'adona que aquest planeta està molt a prop. Han de venir".

Amb aquest homenatge a l'"art", el pallasso manresà torna a un festival que coneix molt bé. De les 30 edicions de Mostra, el clown calcula que hi ha pogut participar una quinzena de vegades, moltes d'elles amb "estrenes absoluts" com aquest 2019.Per Gros ser a la Mostra "és un honor". "És un aparador molt important i si t'escullen per ser-hi és fantàstic, t'esforces per fer-ho bé", diu. Pel manresà poder participar en el 30è aniversari del festival "estrenant espectacle és molt especial".



30 anys damunt dels escenaris

Com la Mostra Igualada, el clown també porta tres dècades damunt de l'escenari. Va formar part del grup de teatre de carrer El Setrill i, amb Atilà Puig i Jordi Girabal, van crear el Teatre Mòbil. A principis dels 90 va arrencar el seu treball en solitari, amb obres de creació pròpia. Les seves representacions combinen la poesia quotidiana i l'humor i van dirigides a infants i adults.



Nou estrenes aquest dissabte

La Mostra Igualada comptarà aquest dissabte amb 24 espectacles, nou d'ells estrenes. El plat fort serà a les 21:30h amb l'actuació de la companyia francesa Plasticiens Volants, que oferirà un espectacle de gran format al Parc Central. La prestigiosa companyia té una llarga trajectòria internacional i ha actuat arreu del món, des de grans ciutats fins a places de pobles, des de petites festes fins a esdeveniments mundials com ara cerimònies dels Jocs Olímpics, coneixent espectadors dels cinc continents.

Del cartell d'avui també destaca 'A grande floresta', 'Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol', 'Italino Grand Hotel' i 'L'aventura d'avorrir-se', estrenes absoluts; i 'CALMA!', 'Piccoli sentimenti', i Superabile, que arriben per primer cop a Catalunya. Diumenge, darrer dia de la Mostra, s'estrenaran 'La petita Capmany', 'Back 2 Classics', 'Petit Big Blue', 'Salüq', 'Quimera', 'Big Bang Cuc' i 'Oops!'.

Enguany la Mostra Igualada reuneix 55 companyies en un total de 114 representacions. D'aquestes companyies, 39 són de Catalunya, 11 de la resta de l'Estat i 5 internacionals.