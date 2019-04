El concurs de relats de Regió7 convida a escriure sobre un «secret» de Sant Jordi

Regió7 torna a llançar aquest mes d'abril un repte als seus lectors, escriure una història curta per a la convocatòria de la setena edició del Concurs de relats breus de Sant Jordi. Enguany, però, el text ha de partir d'aquesta idea: «Sant Jordi tenia un secret...». Els interessats i interessades en participar poden enviar des d'ara i fins al 28 d'abril els seus textos a la redacció del diari a través del correu electrònic web@regio7.cat.

El Concurs de relats breus de Sant Jordi de Regió7, que té el suport d'Angle Editorial, s'ha convertit en un clàssic d'aquestes dates i vol ser una excusa perquè aquelles persones de la Catalu-nya Central a qui els agrada escriure facin servir l'enginy i creïn un text original de com a màxim 1.500 caràcters sobre el tema proposat. Un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants d'aquests diari, seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades tant en l'edició de paper com en la digital de Regió7. Fins ara, en les sis edicions del concurs que s'han celebrat, totes les obres guardonades amb el primer premi han estat firmades per dones, i una d'elles, la sallentina Carme Gar-rido, ha estat la vencedora en dues edicions, la del 2016 i la del 2017 (vegeu el nom de la gua-nyadora de cada any al destacat de la dreta) .

El certamen és possible gràcies a la col·laboració d'Angle Editorial, Editorial Alba, Farell Editors, Llibreria Parcir i el MNAC, i la mecànica de funcionament és senzilla. Els participants han de fer arribar al diari els seus textos escrits en català i en format Word o similar. Tots seran publicats a www.regio7.cat tret d'aquells que, per la seva manca de qualitat o per contenir expressions inadequades o impublicables, siguin rebutjats. Un cop tancat el termini de presentació de relats –el diumenge 28 d'abril, a les 12 de la nit–, l'equip de correcció i redacció de Regió7 farà una selecció de deu obres finalistes. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la cor-recció lingüística.

Regió7 designarà i anunciarà en breu els membres d'un jurat format per entre quatre i sis persones, que serà l'encarregat d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi. El veredicte del Concurs de relats breus es donarà a conèixer en totes les edicions del diari a partir del 6 de maig.