Els directors de «7 raons per fugir» ensenyen les interioritats del rodatge en una mostra

Els creadors de la pel·lícula 7 raons per fugir volien que a Manresa l'estrena fos una petita festa i per aquest motiu dos dels tres directors del film van inaugurar una exposició al Bages Centre que mostra al públic les interioritats del rodatge. Gerard Quinto i David Torras (faltava Esteve Soler) van rememorar les anècdotes, els moments més divertits i difícils de l'enregistrament de la pel·lícula, a través de les imatges fotogràfiques que el mateix equip va fer als actors i a l'equipque hi va participar des de darrera de la càmera.

En els cinc plafons que tots els espectadors poden veure al costat de les taquilles del multicines, també hi ha textos sobre curiositats del film que els mateixos directors ahir comentaven. «Ens va costar molt trobar la localització per a una de les històries del film. I un cop ja estàvem en la localització i, de fet, en ple rodatge, vam veure que al sostre hi havia una esquerda i que, amb el pas de les hores, es feia més gran. Eduard Fisa, el cap de producció, va fer sortir tot l'equip fora del set i vam haver d'esperar que un arquitecte s'ho mirés per assegurar-nos que el sostre no ens cauria a sobre», explicava ahir David Torras.

Les fotografies mostren també la cronologia de l'elaboració de la pel·lícula, i per aquest motiu les primeres imatges són pàgines del guió i les darreres moments importants de la promoció del film, com el dia que es va prestrenar al teatre Kursaal de Manresa.

Després de la inauguració de l'exposició fotogràfica, va tenir lloc al mateix Bages Centre la presentació del film, que ahir arribava a les sales, amb la participació dels mateixos realitzadors manresans.