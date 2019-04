Narrativa i crítica social a través de la mirada de Barnes, Claudel, Zola i Woolf

Què és preferible: estimar molt i patir molt o estimar poc i patir poc? Julian Barnes té clara la seva preferència pel primer dels dos dilemes. «De fet, no hi ha elecció», va afirmar durant la visita que va dur a terme fa uns dies a Barcelona per participar en el festival literari Kosmópolis. L'autor de Leicester és una de les novetats que presenta el segell d'origen manresà Angle Editorial aquest Sant Jordi: després d'haver-li publicat títols com Arthur i George i El sentit d'un final, ara treu L'ú-nica història, on un noi de 19 anys s'embolica amb una dona de 48.

La narrativa és un dels segells identificatius d'Angle, que en les darreres setmanes ha fet arribar a les llibreries obres d'autors com A. M. Holmes i Phillippe Claudel. De la primera, ha editat Dies temibles, dotze relats que tracen amb ironia i sense pietat l'hedonisme de la societat nord-americana.

Del francès Phillippe Claudel, Angle treu dues novetats. A L'arxipèlag del Gos, l'autor posa en relleu la immoralitat d'Occident davant de la crisi dels refugiats. La neta del senyor Linh és la història de l'amistat entre un home que fuig de la guerra amb la seva neta i un altre amb qui fa amistat al país que l'acull.

El repertori d'Angle per Sant Jordi també inclou dos grans noms de la història de la literatura com Virginia Woolf i Émile Zola. Dins de la col·lecció El far, de petit format, hi ha Matar l'àngel, un conjunt de sis textos de l'autora londinenca sobre la problemàtica del rol de la dona en la societat de la seva època. Per la seva banda, Zola entra al catàleg del segell amb Jo acuso!, un volum coordinat per Valèria Gaillard que aplega articles escrits per Zola durant tres anys defensant la innocència del militar Alfred Dreyfus, acusat el 1894 d'alta traïció. La decisió va provocar un gran escàndol i sospites d'antisemitisme.

En el capítol de la narrativa, Angle també presenta El camí dels esbarzers, de la catalana Alba Dalmau. Relat a relat, els personatges d'un poble de l'interior dels Estats Units manifesten les pulsions més humanes i contradictòries.

Un dels corresponsals més emblemàtics de TV3 va ser durant molts anys Llibert Ferri, que va cobrir la informació de la Unió Soviètica i l'Europa de l'est. L'ombra dels anys és un recorregut per la memòria personal i la història continental del darrer mig segle.

András Forgách barreja realitat i ficció a L'expedient de la meva mare per novel·lar el control que la policia exercia sobre la gent a l'Hongria comunista. Un fenomen del que no es va salvar ni ell mateix: la seva mare l'espiava a ell.

En el camp de l'autoajuda i el benestar personal, No et rendeixis. 22 claus per sentir-me millor, de Tània Sarrias, i La teva emoció té raó, de Raquel Ballesteros. I amb 14 maneres de destruir la humanitat, Màrius Belles i Daniel Arbós tracten amb humor grans qüestions de la ciència com el canvi climàtic.