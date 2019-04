?L'Ajuntament de Puig-reig, la biblioteca Guillem de Berguedà i les llibreries del municipi s'esforcen any rere any per millorar la programació d'una mostra que va néixer amb força el 2017 i que ha sabut mantenir el nivell amb la presència d'escriptors destacats. Alguns d'ells, com per exemple Sílvia Tarragó, són fidels i hi han participat cada any. «Estem contents que vulguin venir a Puig-reig, vol dir que alguna cosa estem fent bé», creu Jesús Subirats.