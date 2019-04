La festa de la novel·la històrica de Puig-reig mostra la seva millor cara tot i el mal temps

La plaça Mestre Badia de Puig-reig era ahir al matí plena de cadires buides i molles. La pluja va voler fer la guitza als organitzadors de la Festa de la novel·la històrica. Ho va intentar, però no ho va aconseguir. El certamen, que arribava ahir a la tercera edició, va saber mostrar la seva millor cara tot i la pluja, el fred i la baixa, a darrera hora, d'alguns dels autors convidats.

De bon matí les previsions no eren bones: els núvols amenaçaven de pluja fins que van caure les primeres gotes, que van convertir-se en ruixats intermitents fins al migdia. Els responsables van optar per traslladar tota l'activitat a l'interior de la carpa instal·lada al pati de l'escola Alfred Mata, prevista únicament per a realitzar-hi la sessió del club del llibre. Com diuen, al mal temps, bona cara, i en el cas dels organitzadors de la mostra, al mal temps, solucions. Totes les taules rodones que s'havien de posar a la plaça Mestre Badia, escenari natural de la festa des de la primera edició, van tenir lloc a l'interior d'aquesta carpa. El regidor de Cultura, Jesús Subirats, es mostrava tranquil –relativament– sabent que, com a mínim, ningú es mullaria. L'altra preocupació era la de la participació, que ahir segurament era menor, tenint en compte que estava prevista l'arribada d'un nombrós públic lector del Bages, el Berguedà i el Moianès que s'havien inscrit per assistir a una sessió del club del llibre organitzada a Puig-reig en el marc de la festa, amb la presència de l'autora d' El camí de les aigües, Carme Martí. Hi van participar prop de 300 persones.

«Vam pensar vincular-hi una activitat tant seguida a les biblioteques de casa nostra com és la del club de lectura, per mobilitzar molts lletraferits que són usuaris interessats en el contingut d'aquesta festa», explicava Subirats. Ahir era la primera vegada que es programava aquest club intercomarcal, coincidint amb la mostra, i va ser un encert. L'afluència de públic va superar la xifra de les primeres edicions.

El que també estrenava ahir la Festa de la novel·la històrica era el format. Els autors convidats sabien que ahir no anaven a Puig-reig a presentar la seva darrera obra, sinó a conversar amb companys seus de professió –i també amb el públic– sobre alguns aspectes relacionats amb el procés de creació literària. Víctor Amela, Coia Valls i Enric Calpena finalment no van poder assistir-hi, fet que va obligar l'organització a repensar algunes de les taules rodones programades. «Ens n'hem sortit», deia Subirats, que es mostrava satisfet del canvi de model: «Hem vist que, tot i que no ens hem inventat res, és un format que funciona». Més dinàmic i atractiu, tant per als mateixos autors com per a l'auditori. Per exemple, Martí Gironell i Imma Tubella van compartir escenari parlant de l'ús de personatges reals per escriure una novel·la de caràcter històric, mentre que Núria Pradas, Maria Carme Roca, Sílvia Tarragó i Tània Juste van debatre sobre quins són els passos previs a escriure una novel·la, i, d'altra banda, Joan-Lluís Lluís i Jordi Cussà van posar al damunt de la taula la diferència que hi ha entre els historiadors i els escriptors de novel·la històrica.

«L'any vinent heu de tornar per veure la resta de fira que la pluja ens ha aixafat», va dir la directora de la biblioteca de Puig-reig al públic. Per tant, el 2020, més.