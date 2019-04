La Mostra d'Igualada esdevé clau per impulsar el teatre familiar del país

L'anoienc Joel Grau tenia al seu estand de La Mostra d'Igualada artilugis de sexshops que cridaven l'atenció dels programadors de sales de teatre que ahir van assistir a La Mostra d'Igualada, el certamen d'espectacles infantils més important del país. Grau és una de les ànimes de la companyia DeParranda, i el projecte teatral que hi va anar a promocionar de moment és una idea, ni tan tan sols la posava en escena. Però davant de l'interès suscitat preveu estrenar l'espectacle a l'octubre. La Mostra s'ha consolidat com una de les fires teatrals de referència, al llarg dels seus 30 anys de vida, per aquest motiu: haver apuntalat la indústria dels espectacles infantils a Catalunya. El principal actiu, segons els programadors, de la fira teatral d'Igualada.



Grau no s'havia confós de fira, ja que l'espectacle és «adreçat a nens de 6 a 10 anys i tracta d'uns pallassos que compren un botiga de productes per a adults», afirmava. Els estands promocionals com el seu són ubicats al recinte del Museu de la Pell, el lloc on programadors i companyies entren en contacte i decideixen si l'obra acabarà sobre els escenaris. El certamen ha repetit enguany les xifres de rècord de les darreres edicions i 55 companyies hi representen al llarg de tots els dies un total de 114 representacions.



Els bàrbars de la companyia Traüt van desafiar l'amenaça de pluja ahir al matí i van sortir als carrers més cèntrics d'Igualada com si haguessin d'iniciar una guerra, armats amb catapultes i cridant l'atenció de la multitud de visitants. Els espectacles de carrer de La Mostra es van poder desenvolupar i programadors i grups de teatre van omplir, com és habitual en els darrers anys, els espais on tenien lloc les funcions.



Tots destacaven que l'impuls que ha significat La Mostra, en les tres darreres dècades, per a les companyies d'espectacles familiars i les sales que en programen les funcions. Montserrat Homs, coordinadora de les «Activitats per a les Escoles» de l'Associació Cultural de Granollers i assessora de La Mostra, assegurava que el certamen «ha aconseguit que la indústria dels espectacles infantils a Catalunya s'hagi professionalitzat molt» i que «s'ha convertit en un esdeveniment cabdal per als programadors», ja que poden veure els espectacles més nous i que creen tendència. «Jo veuré al llarg del dia vuit representacions», afegia. Homs lloava l'aposta per recuperar el públic adolescent i juvenil a les sales teatrals, una pedra a la sabata que arrosseguen els programadors des de fa anys. «Sense cap mena de dubte, l'empremta que deixarà el director de La Mostra, Pep Farrés [que enguany s'acomiada] és l'impuls que ha volgut donar per recuperar espectacles per a adolescents i joves. A Igualada, la seva iniciativa ha arrelat, i en el mateix certamen actualment hi ha el Grup de Participació Jove, que desenvolupa les seves activitats a l'Escorxador».



Òscar Rodríguez, un altre dels programadors veterans –que havia estat al capdavant de La Mostra– i director del SAT! Sant Andreu Teatre, afegia que la iniciativa per recuperar el públic juvenil s'hauria de traduir en un circuit, amb subvencions públiques, d'espectacles adreçats als adolescents majors de 12 anys.

L'èxit de Marcel Gros



Una de les estrelles ahir era el pallasso manresà Marcel Gros, que va omplir les dues funcions del matí al Teatre de l'Aurora. És, de fet, qui més escenificacions ha fet en els 30 anys del certamen. «No hi he vingut cada any, però es pot dir que cada dos», explicava. Nens i pares van poder veure el seu nou espectacle Planeta M.Art, en què el pallasso manresà mostra la seva experiència sobre l'escenari i la seva capacitat per cridar l'atenció de petits i grans. «Al llarg d'aquest temps, tot ha canviat molt», afirmava.